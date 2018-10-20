Есть ли смысл торговать белорусским гражданством?

Напомним, всего полгода назад президент Александр Лукашенко призвал сделать нашу страну привлекательной для богатых людей со всего мира. В послании белорусскому народу и Национальному собранию глава государства поручил Совмину и Нацбанку «глубоко и всесторонне проанализировать мировые процессы», чтобы создать такие условия для капитала, которые не предоставит никто другой. «По крайней мере, надо сделать это первыми. Надо сыграть на опережение», — заявил тогда Александр Лукашенко.





Однако нас не ожидают никакие «призы» в гонке за иностранными богачами. Задолго до того, как белорусские чиновники собрались их заманивать выгодными условиями, в некоторых государствах это уже было сделано. Теперь развитые страны ломают голову над тем, как остановить утечку капитала в такие юрисдикции.





ОЭСР представила список государств, которые даже с действующим общим стандартом по обмену налоговой информацией (CSR — от Common Reporting Standard) дают возможность укрыть от своих налоговых органов активы по схемам RBI («проживание за инвестиции») или CBI («гражданство за инвестиции»). В списке значится 21 страна: Мальта, Кипр, Монако, Монсеррат, Панама, Катар, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сейшелы, острова Теркс и Кайкос, Антигуа и Барбуда, Багамы, Бахрейн, Барбадос, Колумбия, Доминика, Гренада, Малайзия, ОАЭ, Маврикий, Вануату.





При составлении этого списка специалисты ОЭСР проанализировали 100 различных схем предоставления вида на жительство либо гражданства за инвестиции, которые применяют страны, заключившие соглашения по автоматическому обмену налоговой информацией в рамках стандарта CSR. В ОЭСР считают, что такие схемы создают угрозу целостности режима обмена, поскольку дают доступ к низким ставкам налога на доходы, не требуя при этом от граждан проводить достаточно много времени в юрисдикции, предоставляющей льготы. Более того, в дальнейшем полученные виды на жительство и другие документы могут использоваться в обманных целях для ложного отражения налогового резидентства той или иной персоны. Это может еще больше затруднить действие системы CSR.





Заметим, что список мог бы быть куда обширнее. К примеру, схемы получения вида на жительство за счет осуществления инвестиций созданы не только в ОАЭ и на Кипре, но и в Португалии, Великобритании, Греции, Сербии, Ирландии и т. д. Стать гражданином благодаря покупке недвижимости можно не только на Кипре, Мальте и островах Карибского бассейна, но и в Болгарии, странах Балтии и др. Вопрос в том, какие налоговые преференции это за собой повлечет. ОЭСР признает, что приобретение гражданства/резидентства в другой стране может отвечать законным интересам лиц, например, для получе безвизового въезда, доступа к образованию и т. д. Но зачастую истинной целью приобретения нового гражданства/резидентства является уклонение от уплаты налогов.





Чтобы как-то противостоять таким схемам, ОЭСР разработала практическое руководство для финансовых институтов по выявлению и предотвращению случаев уклонения от режима обмена информацией. Прежде всего необходимо выяснить, какие именно схемы CBI/RBI существуют в данной юрисдикции, как они могут использоваться для обхода отчетов CRS, какие схемы представляют потенциально высокий риск и что делать финансовым учреждениям, сталкивающимся с такими схемами. Кроме того, в руководстве сформулированы дополнительные вопросы, которые следует задать, если имеются сомнения о действительном налоговом резидентстве человека, пользующегося режимом CBI/RBI. В частности, предлагается выяснить, получал ли клиент права на проживание по схеме CBI/RBI, есть ли у него права на проживание в любой другой юрисдикции, проводил ли он более 90 дней в любой другой юрисдикции в течение предыдущего года и где он подавал декларации о доходах за предыдущий год.





ОЭСР признает, что приобретение гражданства/резидентства в другой стране может отвечать законным интересам лиц, например, для получения безвизового въезда, доступа к образованию и т. д. Но зачастую истинной целью приобретения нового гражданства/резидентства является уклонение от уплаты налогов.





ОЭСР подчеркивает, что использование схем приобретения резидентства за счет инвестиций само по себе не освобождает от отчетности по CRS. Такие схемы предоставляют право на гражданство или право на проживание в стране, но не налоговое резидентство, которое лежит в основе международного автоматического обмена информацией по зарубежным счетам. Но даже если схема инвестиций дает возможности получения налогового резидентства, это не влияет на первоначальный статус физического лица в другой юрисдикции.





Напомним, что в Беларуси налоговыми резидентами признаются физические лица, которые фактически находились на территории страны в календарном году более 183 дней. Никаких особых льгот иностранцы, проживающие в нашей стране, не имеют — не считая тех, которые предоставляются сотрудникам ПВТ и индустриального парка «Великий камень». Юристы считают, что если у нас появится схема «инвестиции за гражданство», то главное неудобство, с которым придется столкнуться новоиспеченным гражданам, — ограниченный круг стран, с которыми у Беларуси действует безвизовый режим. Зато пока Беларусь не является участницей системы CSR. Поэтому некоторым лицам может быть интересен вид на жительство, если он обеспечивает им защиту от претензий правоохранительных органов и интереса налоговиков с родины.