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В «Ждановичах» задержали почти сотню непослушных
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Наша милиция не дремлет. Так, например, силы Центрального РУВД совместно с ОМОН ГУВД Мингорисполкома решили проверить рынок «Ждановичи» на предмет лиц, нарушающих общественный порядок – бродяг и употребляющих спиртные напитки,
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Наша милиция не дремлет. Так, например, силы Центрального РУВД совместно с ОМОН ГУВД Мингорисполкома решили проверить рынок «Ждановичи» на предмет лиц, нарушающих...
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