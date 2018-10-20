Наша милиция не дремлет. Так, например, силы Центрального РУВД совместно с ОМОН ГУВД Мингорисполкома решили проверить рынок «Ждановичи» на предмет лиц, нарушающих общественный порядок – бродяг и употребляющих спиртные напитки, пишет TUT.by со ссылкой на пресс-службу минкого ГУВД.



И нашли! Милиционеры совместно с ОМОНом задержали 90 человек. На 42-х из них составили административные протоколы: 31 – за употребление алкоголя и наркотиков, 9 – за то, что не «повиновались» сотрудникам при исполнении и 2 – за мелкое хулиганство.

Отличились бдительностью и сотрудники ГАИ: за день привлекли к административной ответственности 71 водителя.



Официальный комментарий ГУВД Мингорисполкома:



«В ходе осуществления проверки на предмет легальности пребывания на территории Республики Беларусь сотрудниками ОГиМ было проверено 28 иностранных граждан. По результатам проделанной работы 5 иностранцев привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан в Республике Беларусь. В Центр изоляции правонарушителей направлены 10 человек».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В «Ждановичах» задержали почти сотню непослушных Наша милиция не дремлет. Так, например, силы Центрального РУВД совместно с ОМОН ГУВД Мингорисполкома решили проверить рынок «Ждановичи» на предмет лиц, нарушающих...