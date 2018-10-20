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Полный клуб девочек-школьниц. Как прошел первый концерт новой минской звезды Тимы Белорусских
Вчера в столичном клубе Re: Public была невиданная концертрация девочек-школьниц. Всему виной первый концерт новой белорусской звезды Тимы Белорусских. Вероятнее всего, вы слышите это имя впервые. Вместе с тем у
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