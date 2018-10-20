Вчера в столичном клубе Re: Public была невиданная концертрация девочек-школьниц. Всему виной первый концерт новой белорусской звезды Тимы Белорусских. Вероятнее всего, вы слышите это имя впервые. Вместе с тем у трека «Мокрые кросы» музыканта уже почти 7 миллионов просмотров на YouTube. AFISHA.TUT.BY показывает, как это было, и выясняет у подростков, почему они здесь.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Полный клуб девочек-школьниц. Как прошел первый концерт новой минской звезды Тимы Белорусских AFISHA.TUT.BY показывает, как это было, и выясняет у подростков, почему они здесь.