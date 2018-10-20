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Полный клуб девочек-школьниц. Как прошел первый концерт новой минской звезды Тимы Белорусских

21.10.2018 17:26 — Разное | Tut.by  
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Вчера в столичном клубе Re: Public была невиданная концертрация девочек-школьниц. Всему виной первый концерт новой белорусской звезды Тимы Белорусских. Вероятнее всего, вы слышите это имя впервые. Вместе с тем у трека «Мокрые кросы» музыканта уже почти 7 миллионов просмотров на YouTube. AFISHA.TUT.BY показывает, как это было, и выясняет у подростков, почему они здесь.

 
 
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AFISHA.TUT.BY показывает, как это было, и выясняет у подростков, почему они здесь.
 
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