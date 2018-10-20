В Брестском драмтеатре прошла премьера спектакля по пьесе Нобелевского лауреата

Брестский академический театр драмы представил публике спектакль «Не всякий вор -грабитель» по пьесе итальянского драматурга Дарио Фо, лауреата нобелевской премии по литературе. Эта постановка заслуженного деятеля искусств Беларуси режиссера Александра Козака пополнила репертуар 75-го, юбилейного сезона театра. Жанр – фарс-комедия.



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По сюжету главный герой, вор, пробирается в квартиру богатого чиновника, которого в это время дома не должно было быть. Но он возвращается. И не один, а с любовницей! По ходу пьесы на сцене появляются жены героев и все, как в классической комедии положений, попадают в различные щекотливые ситуации. Зрительский смех постановка, безусловно, вызывала. Под занавес актеров ожидали бурные овации.



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До конца года театр планирует поставить еще две премьеры.