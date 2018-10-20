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В Брестском драмтеатре прошла премьера спектакля по пьесе Нобелевского лауреата

21.10.2018 17:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Брестский академический театр драмы представил публике спектакль «Не всякий вор -грабитель» по пьесе итальянского драматурга Дарио Фо, лауреата нобелевской премии по литературе. Эта постановка заслуженного деятеля искусств Беларуси режиссера Александра Козака пополнила репертуар 75-го, юбилейного сезона театра. Жанр – фарс-комедия.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59927.php

В Брестском драмтеатре прошла премьера спектакля по пьесе Нобелевского лауреата


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59927.php

В Брестском драмтеатре прошла премьера спектакля по пьесе Нобелевского лауреата


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59927.php

В Брестском драмтеатре прошла премьера спектакля по пьесе Нобелевского лауреата

По сюжету главный герой, вор, пробирается в квартиру богатого чиновника, которого в это время дома не должно было быть. Но он возвращается. И не один, а с любовницей! По ходу пьесы на сцене появляются жены героев и все, как в классической комедии положений, попадают в различные щекотливые ситуации. Зрительский смех постановка, безусловно, вызывала. Под занавес актеров ожидали бурные овации.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59927.php

В Брестском драмтеатре прошла премьера спектакля по пьесе Нобелевского лауреата


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59927.php

В Брестском драмтеатре прошла премьера спектакля по пьесе Нобелевского лауреата

До конца года театр планирует поставить еще две премьеры.

 
 
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Брестский академический театр драмы представил публике спектакль «Не всякий вор -грабитель» по пьесе итальянского драматурга Дарио Фо, лауреата нобелевской...
 
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