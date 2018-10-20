"Я рада, что он мёртв". Сестра убитого на охоте рассказала, как он насиловал её



Фото: The Sun. Марк Саттон

Фото: The Sun. Кэти Тогхилл с матерью

"Брат угрожал, что, если я расскажу об этом, мне никто не поверит и он меня убьет. Он был насильником"

Кэти Тогхилл, сестра

Фото: The Sun

"Я рада, что он мёртв. Он был самым настоящим зверем. Это карма. Я хочу, чтобы убийцу не сажали в тюрьму, потому что он сделал нам одолжение"

Кэти Тогхилл, сестра





Фото: The Sun

После смерти Марка 32-летняя сестраиз Уэльса рассказала, что он неоднократно насиловал и избивал её. Всё началось, когда девочке было восемь лет. Брат угрожал её убить, если она рискнёт кому-нибудь рассказать. Кроме того, он говорил, что их отнимут у матери, если правда раскроется. Кэти много лет молчала из страха потерять семью.Она сказала, что хочет, чтобы все знали, каким её он был "подонком", и перестали его жалеть. Её мать Катрина тоже присоединилась к обвинениям и заявила, что жалеет только о том, что он умер мгновенно. Одна из его бывших девушек, Анна-Мари, также заявила, что он был ужасным человеком:Однако в защиту погибшего выступил его отец, пишет Daily Mail. По его словам, сына просто оклеветали из-за давней ожесточённой семейной вражды. Также с противоположной характеристикой выступила. Марк встречался с ней после переезда во Францию, где занимался ресторанным бизнесом. Она сказала, что образ человека, которого она знала и любила, противоречит ужасному описанию родственников.