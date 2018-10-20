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"Опять в подполье?": Водители готовят бойкот закона о продаже авто за рубли

21.10.2018 17:24 — Разное | UDF  
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Фото: abw.by
Продавать и покупать машины белорусы будут только за твердую валюту.

Можно ли любить того, кто тебя постоянно предает? Не спешите отвечать - все не так просто. Вот, к примеру, слабая национальная валюта. Нам, белорусам, ответ очевиден: рассчитываться можно, а доверять и уж тем более испытывать какие-то сентиментальные чувства вроде патриотической любви - нет. Уже много лет мы считаем доходы и расходы в долларах/евро - так понятнее и, как это ни смешно, стабильнее, пишет abw.by.

А в соседней России все по-другому. Шестеренки в головах у них начинают трещать, когда мы по привычке просим перевести стоимость товара, размер средней пенсии или сумму штрафа в "твердую" валюту: "Так, а в долларах это сколько?" - "Да черт его знает, говорю же: … рублей!"

Лояльность к национальной валюте у соседей настолько велика, что многие наши автомобилисты, отправившиеся осенью 2014 года за новой машиной в Россию, просто крутили у виска. Вот реальная история покупки Ford Transit в Подмосковье в пору, когда рубль с каждым часом летел в черную финансовую дыру. "Что за бумажки ты мне суешь? Давай рубли!" - возмутился продавец, увидев американскую валюту. Покупатель пожал плечами, поехал в обменник и таким образом сэкономил еще 400 долларов.

В чем секрет этой истовой привязанности к национальному платежному средству - неизвестно. Возможно, динамики в телевизорах у них громче или геополитических амбиций в каждом отдельно взятом индивидууме больше, но наши власти о такой преданности могут только мечтать.

"Опять в подполье?": Водители готовят бойкот закона о продаже авто за рубли

Ведь белорусов ничто "не берет". Казалось бы, давно всем объяснили, что использование иностранной валюты при расчетах внутри страны незаконно.

В частности, под запрет попадают:

скупка, продажа, обмен иностранной валюты без лицензии или государственной регистрации, а равно покушение на такие действия;

незаконное принятие иностранной валюты в качестве платежного средства, а равно иное незаконное использование ценных бумаг и платежных документов в иностранной валюте.

И речь идет не только о магазинах, кафе и рынках, но даже о "бытовых" отношениях купли-продажи.

"Опять в подполье?": Водители готовят бойкот закона о продаже авто за рубли

Однако будем честными: в расчетах "тет-а-тет", особенно если речь идет о большой сумме, нет популярнее валюты, чем евро или доллар. Значит, наши люди опять по-хорошему не поняли.

И значит, надо по-плохому. Сказано - сделано. В начале октября брестчанин хоть и оценил свое авто в 20.000 рублей, но от покупателя принял валюту - 10.000 долларов. В результате у продавца конфисковали всю полученную за Volkswagen Jetta сумму, а у покупателя - автомобиль. Последнего еще и оштрафовали на 50 базовых величин (1225 руб.).



Наказанных, конечно, очень жаль. Но что делать остальным? И как воспринимать произошедшее в рамках всего рынка "бэушки" в стране? Будут ли выжигать из нас доллар каленым железом, или это была просто разовая акция устрашения? Как, наконец, продавать и покупать теперь машины?

"Опять в подполье?": Водители готовят бойкот закона о продаже авто за рубли

"Опять в подполье?": Водители готовят бойкот закона о продаже авто за рубли

Об этом на прошлой неделе мы спросили у читателей. Вопрос звучал так: "Какие выводы вы сделали, когда проданное за доллары авто конфисковали?"

Оказалось, что "жестким" доводам правоохранителей вняли только 11%, которые намерены свое авто продавать только за рубли.

21% респондентов полагает, что не стоит обращать на этот случай внимание, это разовая "акция устрашения".

Делать выводы пока не спешат 24%: они уверены, что стоит подождать и посмотреть, что будет дальше.

А 44% опрошенных намерены поступать так, как поступают всегда, когда власти прибегают к непопулярным мерам: они будут продавать в валюте, но примут все меры, чтобы об этом никто не узнал.

Конечно, это нарушение. Конечно, это неправильно. А теперь давайте посмотрим на ситуацию глазами того, кто сознательно идет против закона. Если он будет хранить сколько-нибудь значимую сумму на покупку автомобиля в рублях, то уже завтра этих денег может не хватить на те варианты, на которые хватало еще вчера. А если покупатели начнут сдавать в банки отложенное, чтобы после расчетов продавцы обратно переводили в валюту полученное, то потеряют оба, а выиграют только финансисты.

Поэтому люди готовы рисковать, а некоторых, возможно, поймают. Самое интересное, что бюджет внакладе не останется при любом раскладе: либо финансовая сфера оживится, либо конфискованное начнет поступать. Такая вот "элегантная победа" государства, которое само предпочитает считать таможенные пошлины и стоимость платных дорог в иностранной валюте.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Продавать и покупать машины белорусы будут только за твердую валюту.
 
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