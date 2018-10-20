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ОМОН "зачистил" рынок "Ждановичи". Задержаны 90 человек

21.10.2018 17:13 — Разное | UDF  
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Фото: guvd.gov.by
Сотрудниками Центрального РУВД Минска совместно с ОМОН ГУВД Мингорисполкома проведена рейдовая отработка территории торгового дома "Ждановичи".

Как проинформировали UDF.BY в пресс-службе ГУВД рейд проводился "с целью выявления лиц, нарушающих общественный порядок, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством.

"По результатам проделанной работы сотрудниками милиции было выявлено и задержано 90 человек, в отношении которых составлено 42 административных протокола из которых: 31 - за совершение административного правонарушения по ст. 17.3 («Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения») КоАП Республики Беларусь, 9 - за совершение административного правонарушения предусмотренного ст. 23.4 («Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий») КоАП Республики Беларусь, 2 - за совершение административного правонарушения предусмотренного ст.17.1 («Мелкое хулиганство») КоАП Республики Беларусь", - отмечается в сообщении.

ОМОН "зачистил" рынок "Ждановичи". Задержаны 90 человек

Кроме того, отделом государственной автомобильной инспекции за совершение различного рода административных правонарушений к административной ответственности привлечен 71 участник дорожного движения.

"В ходе осуществления проверки на предмет легальности пребывания на территории Республики Беларусь сотрудниками ОГиМ было проверено 28 иностранных граждан. По результатам проделанной работы 5 иностранцев привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан в Республике Беларусь", - сообщает ГУВД Мингорисполкома.

ОМОН "зачистил" рынок "Ждановичи". Задержаны 90 человек

В Центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома направлены 10 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудниками Центрального РУВД проведена рейдовая отработка территории торгового дома "Ждановичи".
 
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