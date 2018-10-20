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Как проинформировалиГУВД рейд проводился "с целью выявления лиц, нарушающих общественный порядок, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством.отмечается в сообщении.Кроме того, отделом государственной автомобильной инспекции за совершение различного рода административных правонарушений к административной ответственности привлечен 71 участник дорожного движения.сообщает ГУВД Мингорисполкома.В Центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома направлены 10 человек.