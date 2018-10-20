МИД России: планы США выйти из ДРСМД - шантаж

В Москве расценивают как ультиматум заявление США о намерении выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Очень тревожно, что в Вашингтоне продолжают чуть ли не каждодневные попытки методами шантажа выбить те или иные уступки по самым разным направлениям", - сказал С.Рябков "Интерфаксу", комментируя прозвучавшее накануне из Вашингтона заявление о намерении США выйти из ДРСМД. По словам замминистра, "теперь в разряд средств откровенного нажима и давления переводится договор о ракетах средней и меньшей дальности". "Мы на протяжении многих лет пытались и продолжаем стремиться к этому - вывести США на разумный диалог на взаимное снятие озабоченностей. Тем не менее, вслед за все более откровенным вопиющим собственным нарушениям договора по целому ряду направлений мы видим стремление поставить Россию фактически перед ультиматумом", - сказал высокопоставленный российский дипломат. "Мы отвергаем саму методику, которая становится все более доминирующей в политике США на российском направлении. Никаких ультиматумов и методов шантажа мы, конечно, не приемлем", - подчеркнул С.Рябков.

Кроме того, в российском МИД считают ложным подходом попытки Вашингтона увязать вопрос сохранения договора о СНВ с ситуацией в сфере ДРСМД. "Американцы и на уровне исполнительной власти, и по линии конгресса сами увязали перспективу сохранения договора по СНВ с ситуацией в сфере ДРСМД", - заявил в воскресенье "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Это их увязки, это их ложные представления о том, что допустимо, а что не допустимо в сфере международной безопасности и в области переговоров", - подчеркнул замминистра.

Он пояснил, что "слово соглашение, как и в английском языке, его корень - соглашаться, to agree". "Соглашаться нужно с кем-то. Если все предпринимается в одностороннем порядке без попытки найти формулы, которые взаимоприемлемы, то это уже не соглашение, это односторонний диктат", - подчеркнул С.Рябков. "Вот этим США все больше грешат. Они погружаются в одномерность своей политики", - сказал высокопоставленный российский дипломат. По его словам, США "выходят буквально нарастающим темпом из соглашений, которые их по каким-то причинам не устраивают, начиная от ЮНЕСКО и климатического соглашения, и до Всемирного почтового союза".

"Я уже не говорю о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) с Ираном. А теперь в этот разряд может попасть и ДРСМД", - отметил замглавы МИД РФ. "Эта линия тревожна и опасна по большому счету. Мы рассчитываем, что не только мы в Москве, но и во многих других столицах мира эту линию начинают понимать как несущую в себе большую угрозу", - заявил С.Рябков.

В МИД России ожидают, что Болтон предметно объяснит позицию США по ДРСМД

В Москве рассчитывают, что прибывающий в воскресенье в Москву советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сможет предметно и профессионально разъяснить позицию Вашингтона по ДРСМД, заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы рассчитываем, что прибывающий сегодня к нам в Москву помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сможет более предметно и, как мы надеемся, профессионально пояснить, что именно имеется в виду", - сказал С.Рябков "Интерфаксу", комментируя прозвучавшее накануне из Вашингтона заявление о планах США выйти из ДРСМД. "Какие идеи имеются в Вашингтоне, если они вообще есть, помимо призывов к нам, признать якобы какое-то нарушение и дальше уже действовать в соответствии с "американскими" предписаниями", - отметил замминистра.

Он подчеркнул, что российская сторона "не впадает никоим образом в такой, знаете, эмоциональный угар, который чреват поспешными, необдуманными решениями". "В отличие от американских коллег мы понимаем всю серьезность вопроса, его значимость для безопасности и стратегической стабильности, и вновь призываем к взвешенному и трезвому подходу всех тек, кто сейчас задает тон Вашингтону", - завил С.Рябков.

Минобороны Великобритании поддержал решение Трампа отказаться от ДРСМД

Тем временем министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил о своей поддержке решения президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и возложил ответственность за происходящее на Россию. "Наш близкий и долговременный союзник это, конечно, Соединенные Штаты, и мы решительно поддерживаем США в том, чтобы настойчиво донести ясный сигнал: России следует уважать обязательства по договору, который она подписала", - приводит слова министра издание "Файнэншл таймс". Согласно его утверждениям, Россия превратила ДРСМД в "насмешку". Он пояснил, что желал бы соблюдения ДРСМД, но для этого требуется добрая воля обеих сторон, а не только одной. "Это Россия его нарушила, и это России нужно навести у себя порядок", - подчеркнул Г.Уильямсон.

Как сообщалось, Д.Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. "Мы выйдем из соглашения, а потом будем разрабатывать вооружения", - цитировало Д.Трампа агентство "Ассошиэйтед пресс". Президент США пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения. В то же время Д.Трамп подчеркнул, что разработки новых вооружений не будут вестись, если РФ и КНР согласятся на заключение нового соглашения.

Косачев: Вашингтон добивается одностороннего военного превосходства

США пытаются разрушить систему договоренностей по балансу ядерных сил в мире и добиться одностороннего военного превосходства в сфере ядерных и обычных вооружений, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. "Вне всякого сомнения, американцы ищут любые возможности для разрушения выработанной в годы "холодной войны" системы договоренностей по балансу ядерных сил в мире. США более не нужен баланс сил. Американцы добиваются одностороннего военного превосходства в сфере ядерных и обычных вооружений с тем, чтобы навязывать миру свою волю и свои интересы", - написал К.Косачев на своей странице в Фейсбуке. Так он прокомментировал планы США выйти из ДРСМД.

По мнению К.Косачева, это началось в 2002 году с разрушения Договора по ПРО, продолжается до сих пор, в том числе через расширение НАТО. "По сути это односторонняя агрессия, из гипотетических форматов шаг за шагом перетекающая в практические. Умиротворение агрессора накануне Второй мировой войны обошлось человечеству чудовищными последствиями. Тогда эту линию западные союзники разрабатывали, а затем и реализовывали в Мюнхене вместе. Теперь западным союзникам США предстоит выбор: либо пойти тем же путём, возможно, ведущим к новой войне, либо встать на сторону здравого смысла, исходя хотя бы из инстинкта самосохранения", - отметил он. Сенатор подчеркнул, что российские инициативы на этот счёт никто не отменял, и они на столе. "Путь осилит только идущий, и этот путь предстоит пройти вместе - в одиночку агрессии не противостоять. Потребуются консультации и в "четвёрке" (без США") ядерных держав, и безотлагательная дискуссия на Конференции по разоружению в Женеве, и обсуждение в Совете Безопасности ООН. Ситуация критична, угрозы миру обретают всё более конкретные очертания", - заявил сенатор.

Также "Россия всегда соблюдала и будет и впредь безукоризненно соблюдать ДРСМД", - написал К.Косачев на своей странице в Фейсбуке. По его мнению, об этом должны знать и американцы, и все человечество, безопасность которого зависит в том числе от судьбы ДРСМД.

Слуцкий: заявление Трампа по ДРСМД может быть элементом торга

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает не случайным совпадение по времени заявления президента Дональда Трампа о выходе США из ДРСМД и предстоящего визита в Москву советника по национальной безопасности Джона Болтона. "Вполне возможно, что это определенного рода маневр или элемент торга", - сказал журналистам в воскресенье Л.Слуцкий. По его словам, возможный выход США из ДРСМД "закладывает огромную мину под весь процесс разоружения на планет".

Как сказал политик, многократные обвинения России в нарушении ДРСМД - всего лишь "ширма для оправдания" собственных действий по последовательному разрушению этого договора. "Опять же не приводится никаких доказательств якобы несоблюдения российской стороной своих обязательств по ДРСМД. Потому что их просто нет. А встречных претензий к США относительно выполнения договора хватает", - сказал Л.Слуцкий. Однако пока, отметил он, высказывания Д.Трампа по выходу США из ДРСМД - это все же заявление о намерениях; и западные СМИ обращают внимание на то, что озвучил его Д.Трамп накануне визита Дж.Болтона в Москву.

Как заметил глава комитета, заключение договора в конце 80-х годов прошлого века стало одним из ключевых шагов в окончании "холодной войны". "Его ликвидация может привести к очень серьезному кризису в сфере контроля над ядерными арсеналами, вновь вернув мир на порог гонки вооружений и атомной войны. Под вопросом может оказаться также пролонгация СНВ-3", - подчеркнул Л.Слуцкий. Он полагает, что и в американских политических кругах это отчетливо осознают. "Поэтому, надеюсь, что дипломатический потенциал в этой сфере ещё не до конца исчерпан", - добавил он. "Но, если же все-таки Вашингтон выйдет из ДРСМД, как они это сделали в случае с иранской ядерной сделкой, у России в наличии есть весь комплекс мер для обеспечения собственной безопасности и безопасности своих союзников", - заявил глава комитета.

Он также отметил, что выход США из ДРСМД "повлечет также и обрушение важнейшего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), поскольку есть уже решение американского конгресса не выделять средства на реализацию СНВ-3, если не будет выполняться ДРСМД". По его словам, в свою очередь, не продление договора об СНВ-3 в 2021 году может повлечь за собой также и выход из ДНЯО, что "полностью обрушит весь режим нераспространения и разоружения на планете, на достижение которого потребовались десятилетия во второй половине прошлого века". "А это - с вероятностью 100% реальная новая "холодная война" и гонка вооружений, что ставит мир на порог атомной катастрофы. Не хотелось бы",- сказал Л.Слуцкий.

Арбатов: выход США из ДРСМД ознаменует новый виток гонки вооружений с включением в неё КНР, Пакистана и Индии

Существующая система контроля над ядерными вооружениями рухнет в случае выхода Соединенных Штатов из ДРСМД, заявил "Интерфаксу" военный эксперт, глава Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН академик Алексей Арбатов. "У обеих сторон договора есть взаимные претензии по поводу его нарушения. Судя по всему, эти претензии носят технический характер, но в условиях нынешней политической напряжённости эти взаимные претензии приобрели политически большой характер и стали поводом для широкой кампании, особенно со стороны США против России", - сказал А.Арбатов, комментируя субботнее заявление главы Белого дома Дональда Трампа о возможном выходе США из ДРСМД.

По мнению эксперта, при более благоприятной политической обстановке Россия и США могли бы достаточно просто с технической точки зрения обсудить накопившиеся претензии и достичь соглашения о дополнительных методах проверки, чтобы снять взаимные подозрения. "Но поскольку она очень острая, стороны на протяжении нескольких лет обменивались обвинениями. А США, которые чувствуют себя более уверенно, администрация Трампа, не заинтересованы в достигнутых ранее соглашениях. Там есть ярые противники этих соглашений, включая того же Болтона (советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона - ИФ), который сегодня приезжает в Москву", - сказал А.Арбатов, назвав ДРСМД "краеугольным камнем всей системы контроля над ядерным оружием". "Последствия могут быть самыми плачевными: эта система может развалиться вконец и мы окажемся в условиях нового цикла гонки вооружений. Причём, не двустороннего, а многостороннего цикла, потому что в ней теперь будут участвовать Китай, Индия, Пакистан и другие страны. Могут появиться новые ядерные государства в результате развала системы нераспространения", - отметил эксперт.

По его мнению, после развала договора гонка вооружений уйдёт в космос, киберпространство, в оборонительно-наступательные системы высокоточного типа с неядерным оружием. В то же время он призвал не драматизировать ситуацию, а думать о том, как не допустить разрыва договора и стратегических наступательных вооружениях (СНВ), чьи перспективы дальнейшей реализации и пролонгации под большим вопросом. "Надо думать о том, что придумать, чтобы не позволить всей этой сложной большой системе, создававшейся последние полвека, развалиться вконец", - считает А.Арбатов.

Он отметил, что, несмотря на непредсказуемость главы американской администрации, Д.Трамп вряд ли блефовал, делая подобное заявление. "Вероятность этого невелика, потому что Трамп в этом ничего не понимает, его изначальный настрой в отношении всех договоров и соглашений в области контроля над вооружениями, в том числе ядерными, - негативный. Вокруг него в администрации много людей, включая Болтона, настроенных так же, но они, с несколько большим знанием дела, принципиальные противники этих договоров", - считает А.Арбатов.

Он напомнил, что и в американском Конгрессе царит явный антироссийский настрой, но попытаться спасти ДРСМД могут американские военные, понимающие последствия его прекращения. "Единственная надежда - на американский генералитет, как ни странно, и на министра обороны США, которые более разумно к этому подходят и в принципе были против выхода США из договора, но смогут ли они преодолеть эту мощную политическую волну, большой вопрос. К сожалению, надежд на это мало", - сказал собеседник "Интерфакса".