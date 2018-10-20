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На пожаре в Ивацевичском районе погибла 60-летняя женщина
Новости Беларуси. 20 октября около десяти утра в деревне Доманово Ивацевичского района загорелся деревянный жилой дом.
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Хозяйку вынесли на воздух. Спасти её не удалось.
Огнём уничтожены кровать и постельные принадлежности, повреждён пол.
Выясняется причина возгорания.
Осенью 2018 года произошёл пожар в Мостовском районе.
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Новости Беларуси. 20 октября около десяти утра в деревне Доманово Ивацевичского района загорелся деревянный жилой дом. По сведениям Брестского ОУМЧС, владельцем...
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