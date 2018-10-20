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На пожаре в Ивацевичском районе погибла 60-летняя женщина

21.10.2018 16:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 20 октября около десяти утра в деревне Доманово Ивацевичского района загорелся деревянный жилой дом.  

По сведениям Брестского ОУМЧС, владельцем здания является 60-летняя пенсионерка. Прибывшие на вызов спасатели обнаружили женщину без признаков жизни на полу кухни.  

Хозяйку вынесли на воздух. Спасти её не удалось.  

Огнём уничтожены кровать и постельные принадлежности, повреждён пол.  

Выясняется причина возгорания.  

Осенью 2018 года произошёл пожар в Мостовском районе.  

Погибли два человека – подробности здесь.  

 
 
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Новости Беларуси. 20 октября около десяти утра в деревне Доманово Ивацевичского района загорелся деревянный жилой дом.   По сведениям Брестского ОУМЧС, владельцем...
 
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