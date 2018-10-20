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Спасатели локализовали пожар на заводе во Владикавказе
Новости России. Пожар на металлургическом заводе во Владикавказе удалось взять под контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сообщает МЧС России, пламя локализовано. Необходимости в эвакуации жителей нет, угрозы взрыва не наблюдается.
Спасатели вели борьбу с огнем несколько часов. Специалисты продолжают работать на месте ЧП. Задействовано около 150 специалистов и десятки единиц техники.
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Новости России. Пожар на металлургическом заводе во Владикавказе удалось взять под контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщает МЧС...
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