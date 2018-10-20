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Спасатели локализовали пожар на заводе во Владикавказе

21.10.2018 16:43 — Разное | СТВ  
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Новости России. Пожар на металлургическом заводе во Владикавказе удалось взять под контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Спасатели локализовали пожар на заводе во Владикавказе

Как сообщает МЧС России, пламя локализовано. Необходимости в эвакуации жителей нет, угрозы взрыва не наблюдается.

Крупный пожар на металлургическом заводе во Владикавказе. Есть жертвы

Спасатели вели борьбу с огнем несколько часов. Специалисты продолжают работать на месте ЧП. Задействовано около 150 специалистов и десятки единиц техники.

 
 
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Новости России. Пожар на металлургическом заводе во Владикавказе удалось взять под контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Как сообщает МЧС...
 
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