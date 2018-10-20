ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На автосоревнованиях под Витебском водитель на багги сбил судей

21.10.2018 16:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 21 октября на трассе в Тулово под Витебском во время проведения соревнования на Кубок РБ по автомобильному кроссу пострадали два человека.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось на закруглении трассы. Во время движения багги не вписался в поворот, заехал на возвышение и съехал вниз, где были судьи.  

С переломами различной степени тяжести госпитализированы два человека. Кроме судей больше пострадавших нет.  

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Будет назначен ряд экспертиз. Происшествие получит правовую оценку.  

Мероприятие проводилось по распоряжению облисполкома. Организатором выступила Витебская структура ДОСААФ.  

Осенью 2018 года в Бресте мальчик на игрушечной машине сбил женщину.  

Гражданка получила перелом руки – подробнее здесь.  

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 21 октября на трассе в Тулово под Витебском во время проведения соревнования на Кубок РБ по автомобильному кроссу пострадали два человека.  
 
Новости дня
Новости разные
 
С любовью к природе. Школьники из Могилёва открыли экотропу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика