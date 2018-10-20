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На автосоревнованиях под Витебском водитель на багги сбил судей
Новости Беларуси. 21 октября на трассе в Тулово под Витебском во время проведения соревнования на Кубок РБ по автомобильному кроссу пострадали два человека.
Как
С переломами различной степени тяжести госпитализированы два человека. Кроме судей больше пострадавших нет.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Будет назначен ряд экспертиз. Происшествие получит правовую оценку.
Мероприятие проводилось по распоряжению облисполкома. Организатором выступила Витебская структура ДОСААФ.
Осенью 2018 года в Бресте мальчик на игрушечной машине сбил женщину.
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Новости Беларуси. 21 октября на трассе в Тулово под Витебском во время проведения соревнования на Кубок РБ по автомобильному кроссу пострадали два человека.
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