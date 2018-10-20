Белорусские бойцы завоевали золото на состязаниях пеших патрулей Cambrian Patrol









В мероприятии приняли участие 137 команд из 38 стран мира. Состязания проводятся в единой тактической обстановке с применением групп подыгрыша. Общая протяженность маршрута составляет более 60 км по сильно пересеченной местности. Это расстояние необходимо преодолеть с попутным выполнением тактических задач в срок до 48 часов с подъемами и спусками по холмистой местности с насыщенными перепадами высот, причем в условиях обильных осадков, труднопроходимого размокшего грунта и резко меняющихся погодных условий. О сложности маршрута и выполняемых задач свидетельствует то, что ежегодно треть команд даже не доходит до финишного рубежа.





Ежегодно программа состязаний меняется с учетом анализа ранее проведенных мероприятий и полученного опыта. К примеру, в текущем году состязания были организованы с поэтапным выполнением ряда задач: разведки местности, оказания первой помощи группе лиц, преодоления водной преграды, действия на зараженном участке местности в индивидуальных средствах РХБ защиты, досмотра в населенном пункте, корректирования огня артиллерии, ведения наступательных действий. Белорусской команде пришлось преодолевать 75-метровую водную преграду ночью в условиях низких температур, характерных для данной местности в это время года.









В ходе состязаний на всех этапах особое внимание уделялось контролю комплектности и наличию индивидуального комплекта снаряжения каждого военнослужащего, общая масса которого составляет около 25 кг. Использование электронных средств категорически запрещено - ориентирование на местности в любое время суток осуществлялось только по карте и компасу.





Cambrian Patrol проводятся ежегодно с 1959 года и являются отрытыми для участия национальных и международных команд, которые могут представлять любой вид вооруженных сил или род войск. Мероприятие проходит в течение двух суток для отработки действий каждой команды. Общий бюджет соревнований составляет свыше $780 тыс.