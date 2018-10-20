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В Бресте вновь задержали протестующих против аккумуляторного завода
В понедельник их будут судить.
Милиционеры задержали брестских активистов против аккумуляторного завода Валерия Фоминского и Александра Облака, передает
Напомним, акции противников аккумуляторного завода проходят в Бресте каждое воскресенье уже несколько месяцев.
Последние две недели начались задержания наиболее активных протестующих и блогеров, которые их поддерживают.
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