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В Бресте вновь задержали протестующих против аккумуляторного завода

21.10.2018 17:52 — Разное | Партизан  
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В понедельник их будут судить.

Милиционеры задержали брестских активистов против аккумуляторного завода Валерия Фоминского и Александра Облака, передает «Радыё Свабода».

Напомним, акции противников аккумуляторного завода проходят в Бресте каждое воскресенье уже несколько месяцев.

Последние две недели начались задержания наиболее активных протестующих и блогеров, которые их поддерживают.


 
Теги: Брест
 
 
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