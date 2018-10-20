- Разрывать старые соглашения по разоружению, - считает Горбачев, - ни в коем случае нельзя. Неужели трудно понять, что отказ от этих соглашений, как говорят в народе, не от большого ума… Если они не знают, что надо делать, я могу им подсказать. Надо отказаться от болезни, которая носит название "стремление к невыполнению подписанных договоров и соглашений о ядерном разоружении! - отметил Горбачев.





Напомним, США объявили о планах выйти из договора с Россией о контроле над ядерным вооружением. Документ был подписан еще в 1987 году между США и СССР и запрещает ядерные ракеты наземного запуска с диапазонами от 500 до 5500 км. Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Москва нарушает это соглашение с первого дня его подписания.





Для выхода из соглашения США потребуется шесть месяцев.





В августе 2017 года в Конгрессе США уже обсуждали возможность выхода США из соглашения. В октябре того же года на Валдайском форуме Владимир Путин заявил, что в случае попытки выхода США из договора о РСМД "ответ России будет мгновенным и зеркальным".