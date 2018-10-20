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Горбачев: "Отказ от РСМД - это ошибка"

21.10.2018 17:43 — Разное | Партизан  
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Экс-президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал инициативу США о выходе из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности. В комментарии агентству Интерфакс он заявил, что это "подорвет все усилия, которые были приложены руководителями СССР и самих США к достижению ядерного разоружения".

- Разрывать старые соглашения по разоружению, - считает Горбачев, - ни в коем случае нельзя. Неужели трудно понять, что отказ от этих соглашений, как говорят в народе, не от большого ума… Если они не знают, что надо делать, я могу им подсказать. Надо отказаться от болезни, которая носит название "стремление к невыполнению подписанных договоров и соглашений о ядерном разоружении! - отметил Горбачев.

Напомним, США объявили о планах выйти из договора с Россией о контроле над ядерным вооружением. Документ был подписан еще в 1987 году между США и СССР и запрещает ядерные ракеты наземного запуска с диапазонами от 500 до 5500 км. Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Москва нарушает это соглашение с первого дня его подписания.

Для выхода из соглашения США потребуется шесть месяцев.

В августе 2017 года в Конгрессе США уже обсуждали возможность выхода США из соглашения. В октябре того же года на Валдайском форуме Владимир Путин заявил, что в случае попытки выхода США из договора о РСМД "ответ России будет мгновенным и зеркальным".
 
 
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Экс-президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал инициативу США о выходе из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности. В комментарии...
 
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