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Правительство Беларуси планирует предоставить новые льготы в некоторых регионах

21.10.2018 17:38 — Разное | Партизан  
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Правительство Беларуси планирует предоставить новые экономические льготы в некоторых регионах страны. Это следует из программы деятельности правительства на 2019-2020 гг, направленной в белорусский парламент 17 октября 2018 г.

В программе эти регионы не указываются, упоминаются только задачи по ускоренному развитию 11 городов с численностью населения более 80 тыс человек, а также районов со сложным экономическим положением, сельских территорий, в том числе агрогородков.

В частности, программой предусматриваются введение запрета на доведение этим регионам прогнозных параметров социально-экономического развития со стороны облисполкомов; вовлечение на упрощенных условиях в хозяйственный оборот неиспользуемого госимущества (единственное условие – создание не менее двух рабочих мест); введение пятилетнего моратория на проверки предпринимателей.

Также предполагается предоставить некоторым регионам до 2025 г бюджетную самостоятельность, то есть оставлять в доходной части их бюджетов четыре основных вида налоговых поступлений.

 
 
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Правительство Беларуси планирует предоставить новые экономические льготы в некоторых регионах страны. Это следует из программы деятельности правительства на...
 
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