|
Правительство Беларуси планирует предоставить новые льготы в некоторых регионах
Правительство Беларуси планирует предоставить новые экономические льготы в некоторых регионах страны. Это следует из программы деятельности правительства на 2019-2020 гг, направленной в белорусский парламент 17 октября 2018 г.
В программе эти регионы не указываются, упоминаются только задачи по ускоренному развитию 11 городов с численностью населения более 80 тыс человек, а также районов со сложным экономическим положением, сельских территорий, в том числе агрогородков.
В частности, программой предусматриваются введение запрета на доведение этим регионам прогнозных параметров социально-экономического развития со стороны облисполкомов; вовлечение на упрощенных условиях в хозяйственный оборот неиспользуемого госимущества (единственное условие – создание не менее двух рабочих мест); введение пятилетнего моратория на проверки предпринимателей.
Также предполагается предоставить некоторым регионам до 2025 г бюджетную самостоятельность, то есть оставлять в доходной части их бюджетов четыре основных вида налоговых поступлений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Беларуси планирует предоставить новые экономические льготы в некоторых регионах страны. Это следует из программы деятельности правительства на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)