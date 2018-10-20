Правительство Беларуси планирует предоставить новые льготы в некоторых регионах

В программе эти регионы не указываются, упоминаются только задачи по ускоренному развитию 11 городов с численностью населения более 80 тыс человек, а также районов со сложным экономическим положением, сельских территорий, в том числе агрогородков.





В частности, программой предусматриваются введение запрета на доведение этим регионам прогнозных параметров социально-экономического развития со стороны облисполкомов; вовлечение на упрощенных условиях в хозяйственный оборот неиспользуемого госимущества (единственное условие – создание не менее двух рабочих мест); введение пятилетнего моратория на проверки предпринимателей.





Также предполагается предоставить некоторым регионам до 2025 г бюджетную самостоятельность, то есть оставлять в доходной части их бюджетов четыре основных вида налоговых поступлений.



