Спортивный багги сбил двух судей на автокроссе под Витебском

20 и 21 октября в агрогородке Тулово, который находится в нескольких километрах от Витебска , проводили "Кубок Беларуси по автомобильному кроссу, посвященный Дню автомобилиста и дорожника, в нем принимали участие гонщики из России и Беларуси.





Во время второго дня соревнований багги российского гонщика вылетел с трассы и сбил двух судей от ДОСААФ.





"Сразу после аварии мы прекратили гонку, и продолжать ее в этом году не планируем. Как такое могло произойти, мы не понимаем, это дикий случай. На трассе соблюдены все меры безопасности, есть и бруствер, где стояли судьи. Мы здесь проводим авто и мотокроссы со временем СССР и такое произошло впервые", – сказали организаторы.





Это первый такой случай на соревнованиях, хотя гонки на этой трассе проводятся уже около 30 лет.





По словам медиков, пострадавших судей отправили в больницу с травмами тяжкой и средней степенью тяжести.

Водитель багги дает показания представителям правоохранительных органов. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета, а также представители милиции.











