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Спортивный багги сбил двух судей на автокроссе под Витебском

21.10.2018 17:28 — Разное | Партизан  
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Наезд багги на двух судей автокросса произошел на соревнованиях под Витебском, пострадавшие в больнице, сообщили корреспонденту Sputnik в Витебской объединенной организационной структуре ДОСААФ, которая организовала автокросс.

20 и 21 октября в агрогородке Тулово, который находится в нескольких километрах от Витебска, проводили "Кубок Беларуси по автомобильному кроссу, посвященный Дню автомобилиста и дорожника, в нем принимали участие гонщики из России и Беларуси.

Во время второго дня соревнований багги российского гонщика вылетел с трассы и сбил двух судей от ДОСААФ.

"Сразу после аварии мы прекратили гонку, и продолжать ее в этом году не планируем. Как такое могло произойти, мы не понимаем, это дикий случай. На трассе соблюдены все меры безопасности, есть и бруствер, где стояли судьи. Мы здесь проводим авто и мотокроссы со временем СССР и такое произошло впервые", – сказали организаторы.

Это первый такой случай на соревнованиях, хотя гонки на этой трассе проводятся уже около 30 лет.

По словам медиков, пострадавших судей отправили в больницу с травмами тяжкой и средней степенью тяжести.

Водитель багги дает показания представителям правоохранительных органов. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета, а также представители милиции.




 
Теги: Витебск
 
 
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Наезд багги на двух судей автокросса произошел на соревнованиях под Витебском, пострадавшие в больнице, сообщили корреспонденту Sputnik в Витебской объединенной...
 
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