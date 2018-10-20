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Кандидат в президенты Грузии на фестивале раздал самокрутки с марихуаной

21.10.2018 17:55 — Разное | KYKY  
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Конституционный суд Грузии легализовали курение наркотической травы, но власти решили внести некоторые ограничение в легалайз: грузинское МВД разработало законопроект, согласно которому легально курить марихуану можно будет только у себя дома в закрытом помещении, где не будет несовершеннолетних лиц. То есть курить марихуану в Грузии уже можно, а распространять и приобретать – нет. 

Чтобы показать негативное отношение к ограничениям в действующем легалайзе, кандидат в президенты Грузии Зураб Джапаридзе пришел на «Фестиваль конопли» в центре Тбилиси. Он решил устроить своеобразную акцию протеста – раздать желающим самокрутки с легкими наркотиками, пишет tjournal.ru. 


«То, что я сейчас сделаю – это действие, которое в этой стране является наказуемым. Я собирался сделать другое, но у нас нет технической возможности сделать то, что я планировал. Это минимум, что я могу сделать. В этой стране должен быть легальный путь, чтобы я добыл марихуану, так как Конституционный суд сказал, что это моё право. Но мне этого права не дают. У меня в кармане джойнт, и сейчас я его подарю. Это является сбытом наркотиков, и я жду, что сделает полиция», – сказал Зураб. 

После того, как Зураб раздал несколько «косяков» и дал пару комментариев, его задержала полиция. «Акция» сопровождалась громким свистом и «Джапара».

 
 
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Конституционный суд Грузии легализовали курение наркотической травы, но власти решили внести некоторые ограничение в легалайз: грузинское МВД разработало...
 
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