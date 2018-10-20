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Гродненские атлеты готовятся к Евроиграм

21.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Гродненские спортсмены будут представлены во всех видах спорта на II Европейских играх. Перечень спорт-сменов окончательно еще не сформирован, но уже известно, что сегодня кандидатами на участие значатся свыше 40  атлетов из принеманского края. Больше всего участников в составах команд по греко-римской и вольной борьбе, легкой атлетике. Есть среди претендентов на медали грядущего мультиспортивного события победители и призеры I Европейских игр в Баку. 

Гродненские атлеты готовятся к Евроиграм


Соревнования по борьбе на II Европейских играх примет в своих стенах Дворец спорта. Гродненщину на Играх в составе белорусской мужской команды по вольной борьбе представят бронзовый призер Олимпийских игр Ибрагим Саидов, серебряные и бронзовые призеры чемпионата Европы этого года Александр Гуштын и Андрей Карпач, а также победители и призеры соревнований прошлых лет. В числе греко-римлян – Александр Грабовик, Павел Лях, Радик Кулиев и серебряный призер I Европейских игр Сослан Дауров. В самбо заявлена Татьяна Мацко, которая на I Европейских играх завоевала «золото». 

На одной из главных спортивных арен Беларуси – стадионе «Динамо» – в соревнованиях по легкой атлетике в составе белорусской команды планируют выступить метатель молота Иван Тихон, многоборцы Виталий Жук и Максим Андралойть. Ожидается, что в сектор по метанию копья выйдет Павел Мелешко, по прыжкам с шестом – Ирина Жук, по толканию ядра – Алена Дубицкая. 

На главной площадке комплекса «Минск-Арена» во время II Европейских игр 2019 года в числе других соревнований пройдут состязания по спортивной и художественной гимнастике, прыжкам на батуте, а велодром примет соревнования по велосипедному спорту на треке. Шоссейная велогонка пройдет по центральным проспектам Минска. В соревнованиях по велосипедному спорту за чемпионские медали поборются гродненцы Евгений Королек и Михаил Шеметов. 

В составе белорусской сборной по гимнастике – гродненки Анна Травкова и Анастасия Алистратова, а Анастасия Рыбакова выйдет на ковер в составе команды в групповых упражнениях по художественной гимнастике. 

В числе тех, кто подтвердил заявку на участие, также боксер Евгений Кармильчик, байдарочник Олег Юреня, дзюдоисты Вадим Шока и Егор Кухаренко, батутист Артем Жук, стрелки Виталий Бубнович и Илья Чергейко. 
 
Гродненские атлеты готовятся к Евроиграм

В программу соревнований II Европейских игр включены 15 видов спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, футбол пляжный. Будет разыграно 189 комплектов медалей в 23 спортивных дисциплинах, бороться за них будут свыше 4 тысяч спортсменов со всей Европы. 

Соревнования примут стадион «Динамо», «Минск-Арена», гребной канал в Заславле, Дворец тенниса, спорткомплекс «Уручье», спортивно-развлекательный комплекс Falcon Club, спортивно-стрелковый комплекс им. маршала С. Тимошенко, СОК «Олимпийский», спортивно-стрелковый комплекс Sporting Club и Palova Arena у Дворца спорта. 

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Екатерина ВЕСЕЛУХА
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Гродненские спортсмены будут представлены во всех видах спорта на II Европейских играх. Перечень спорт-сменов окончательно еще не сформирован, но уже известно, что...
 
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