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Число пострадавших в железнодорожной катастрофе на Тайване превысило 150 человек

21.10.2018 16:58 — Разное | Интерфакс  
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Число пострадавших в результате железнодорожной аварии на северо-востоке Тайваня достигло 160 человек, передает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на данные местных властей.

Погибли 18 человек.

Поезд, следовавший из Тайбэя в Тайдун в восточной части Тайваня, сошел с рельсов, после чего пять его вагонов перевернулись. В момент катастрофы в поезде находились более 366 человек.

На месте событий идет спасательная операция, сотрудникам экстренных служб помогают 120 военнослужащих.

Точное число пассажиров, остающихся в искореженных вагонах, неизвестно.

По данным АП, потерпевший крушение поезд считался одним из самых новых на Тайване: он был введен в эксплуатацию в 2013 году, и развивал скорость до 150 км/ч. Последний раз поезд проходил техническую проверку в 2017 году.

 
 
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Число пострадавших в результате железнодорожной аварии на северо-востоке Тайваня достигло 160 человек, передает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на...
 
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