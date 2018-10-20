Полина Республика участвует в украинском X-факторе









Полине сейчас 24 года. Известность пришла к ней в 2011 году, когда она победила на фестивале авторской песни "Бардовская осень" в Бельске-Подляском.





Она признается, что пришла на Х-фактор, потому что хочет попробовать себя на телевидении.





Белорусские музыканты довольно часто едут в Киев, чтобы принять участие в популярном шоу. На Х-факторе появлялся Павел Аракелян, Иван Вабищевич ( "Дядя Ваня"), Берта. А в польском X-факторе участвовали The Toobes.