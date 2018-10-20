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Полина Республика участвует в украинском X-факторе
Белорусская певица Полина Республика участвует в украинском телешоу Х-фактор. Во время отборочных прослушиваний она представила там свою авторскую песню "Пинки", которую исполнила на русском языке. Теперь Полина попадет в тренировочный лагерь, где будет готовиться к следующим раундам певческого шоу.
Полине сейчас 24 года. Известность пришла к ней в 2011 году, когда она победила на фестивале авторской песни "Бардовская осень" в Бельске-Подляском.
Она признается, что пришла на Х-фактор, потому что хочет попробовать себя на телевидении.
Белорусские музыканты довольно часто едут в Киев, чтобы принять участие в популярном шоу. На Х-факторе появлялся Павел Аракелян, Иван Вабищевич ( "Дядя Ваня"), Берта. А в польском X-факторе участвовали The Toobes.
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Белорусская певица Полина Республика участвует в украинском телешоу Х-фактор. Во время отборочных прослушиваний она представила там свою авторскую песню "Пинки",...
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