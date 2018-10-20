В Витебском районе на автомобильных соревнованиях гонщик сбил судей

Как стало известно, инцидент произошел во время проведения республиканского соревнования по автомобильному кроссу на трассе в населенном пункте Тулово Витебского района. На одном из закруглений трассы гонщик не справился с управлением и сбил судей, которые находились неподалеку.

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В результате происшествия пострадали двое мужчин. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

По данному факту проводится проверка. По сведениям телеканала ОНТ, за рулем спортивного автомобиля находился гонщик из России. Он дает показания. В ходе проверки будут назначены необходимые экспертизы, а также дана правовая оценка происшествию.

Примечательно, что это первый подобный случай за 30-летнюю историю данного соревнования. В связи с инцидентом, гонки, рассчитанные на два дня, остановлены. Сообщается, что турнир проводился с разрешения облисполкома, организатором стала Витебская «ДОСААФ».