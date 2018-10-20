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В Витебском районе на автомобильных соревнованиях гонщик сбил судей

21.10.2018 20:16 — Разное | Аргументы и факты  
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В Витебском районе на автомобильных соревнованиях гонщик сбил судей
УВД Витебского облисполкома

Как стало известно, инцидент произошел во время проведения республиканского соревнования по автомобильному кроссу на трассе в населенном пункте Тулово Витебского района. На одном из закруглений трассы гонщик не справился с управлением и сбил судей, которые находились неподалеку.

В Витебском районе на автомобильных соревнованиях гонщик сбил судей В Гомеле в ДТП попал автомобиль ГАИ

В результате происшествия пострадали двое мужчин. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

По данному факту проводится проверка. По сведениям телеканала ОНТ, за рулем спортивного автомобиля находился гонщик из России. Он дает показания. В ходе проверки будут назначены необходимые экспертизы, а также дана правовая оценка происшествию.

Примечательно, что это первый подобный случай за 30-летнюю историю данного соревнования. В связи с инцидентом, гонки, рассчитанные на два дня, остановлены. Сообщается, что турнир проводился с разрешения облисполкома, организатором стала Витебская «ДОСААФ».

 
Теги: Гомель
 
 
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Травмы различной степени тяжести получили двое мужчин.
 
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