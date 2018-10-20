Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем будет 7-13 градусов выше нуля. Днем 23 октября и в течение суток 24 октября в юго-западных районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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Ночные заморозки до минус 3 градусов прогнозируются в Беларуси 22 октября
21.10.2018 17:45 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем будет 7-13 градусов выше нуля. Днем 23 октября и в течение суток 24 октября в юго-западных районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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