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Первый в Беларуси: Витебск включен в сеть обучающихся городов ЮНЕСКО
21.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Витебск включили в глобальную сеть обучающихся городов
В настоящее время в глобальной сети ЮНЕСКО около 200 городов мира.
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Населенные пункты, которые попадают в сеть, перенимают друг у друга опыт в сфере образования. Сеть включает в себя около 200 городов мира.
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