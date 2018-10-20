Первый в Беларуси: Витебск включен в сеть обучающихся городов ЮНЕСКО

Витебск включили в глобальную сеть обучающихся городов ЮНЕСКО . Таким образом, он стал первым белорусским городом, получившим этот статус, передает «МИР 24».



Населенные пункты, которые в него попадают, перенимают друг у друга опыт в сфере образования. Сертификат о новом статусе города представители ЮНЕСКО вручили властям Витебска .



«Обучающийся город помогает обмениваться инновационными практиками. Таких городов много в мире. И каждый город в своей базе выставляет в приоритеты то, чем он готов поделиться», – пояснила депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Татьяна Старинская.

В настоящее время в глобальной сети ЮНЕСКО около 200 городов мира.