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Почти 1,5 тыс. фур скопилось на выезд из Беларуси в Литву, Латвию и Польшу

21.10.2018 21:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Почти 1,5 тыс. фур скопилось на выезд из Беларуси в Литву, Латвию и Польшу
Фото из открытых источников

По информации, представленной на официальном сайте Госпогранкомитета, на 20.00 21 октября выезда из Беларуси ждут около 1,5 тыс. фур. Больше всего грузовых машин скопилось на белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Каменный Лог» – более 350. Около 220 фур стоят в «Привалке», 220 – в «Беняконях» и более 60 –в «Котловке».

Почти 1,5 тыс. фур скопилось на выезд из Беларуси в Литву, Латвию и Польшу Более 1100 грузовиков ожидают выезда из Беларуси в Литву, Латвию и Польшу

На белорусско-латвийской границе в пункте пропуска «Григоровщина» своей очереди ожидают более 240 грузовиков, в «Урбанах» – свыше 220. На белорусско-польской границе больше всего грузовых автомобилей скопилось в «Брузгах» – более 60. Небольшие очереди наблюдаются также в «Берестовице» (40) и «Козловичах» (30).

На въезд в Беларусь очередь из грузовиков наблюдается в пунктах пропуска «Берестовица» (90), «Брузги» (80), а также «Бенякони» (20), «Каменный Лог» (10) и «Котловка» (10). Свыше 20 фур стоят и на въезд в Беларусь из Украины в пункте пропуска «Новая Гута».

Небольшие очереди образовались на выезд из Беларуси и среди легковых машин. В пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе стоят более 30 «легковушек». На белорусско-литовской границе 50 легковых автомобилей стоят в «Котловке», по 20 – в «Беняконях», «Лоше» и «Каменном Логе». Около 10 машин стоят в «Верхнем Теребежове» на выезд в Украину.

Автобусы во всех пунктах пропуска двигаются согласно графику. Очередей нет.

Отметим, что значительные очереди грузовиков наблюдались на границе Беларуси со странами Евросоюза и неделю назад.

 
 
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Госпогранкомитет предупреждает о серьезных очередях на границе со странами Евросоюза.
 
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