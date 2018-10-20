Почти 1,5 тыс. фур скопилось на выезд из Беларуси в Литву, Латвию и Польшу

По информации, представленной на официальном сайте Госпогранкомитета, на 20.00 21 октября выезда из Беларуси ждут около 1,5 тыс. фур. Больше всего грузовых машин скопилось на белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Каменный Лог» – более 350. Около 220 фур стоят в «Привалке», 220 – в «Беняконях» и более 60 –в «Котловке».

На белорусско-латвийской границе в пункте пропуска «Григоровщина» своей очереди ожидают более 240 грузовиков, в «Урбанах» – свыше 220. На белорусско-польской границе больше всего грузовых автомобилей скопилось в «Брузгах» – более 60. Небольшие очереди наблюдаются также в «Берестовице» (40) и «Козловичах» (30).

На въезд в Беларусь очередь из грузовиков наблюдается в пунктах пропуска «Берестовица» (90), «Брузги» (80), а также «Бенякони» (20), «Каменный Лог» (10) и «Котловка» (10). Свыше 20 фур стоят и на въезд в Беларусь из Украины в пункте пропуска «Новая Гута».

Небольшие очереди образовались на выезд из Беларуси и среди легковых машин. В пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе стоят более 30 «легковушек». На белорусско-литовской границе 50 легковых автомобилей стоят в «Котловке», по 20 – в «Беняконях», «Лоше» и «Каменном Логе». Около 10 машин стоят в «Верхнем Теребежове» на выезд в Украину.

Автобусы во всех пунктах пропуска двигаются согласно графику. Очередей нет.

Отметим, что значительные очереди грузовиков наблюдались на границе Беларуси со странами Евросоюза и неделю назад.