«Теперь я еще больше ценю состояние, когда ничего не болит! Порой мы воспринимаем свое здоровье как данность и считаем совсем другие вещи более важными. Но ведь без хорошего самочувствия мы не сможем достичь своих целей», – добавила Глюкоза.
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Популярная певица Глюкоза была госпитализирована и перенесла операцию
21.10.2018 15:50 — Разное | Аргументы и факты
«Теперь я еще больше ценю состояние, когда ничего не болит! Порой мы воспринимаем свое здоровье как данность и считаем совсем другие вещи более важными. Но ведь без хорошего самочувствия мы не сможем достичь своих целей», – добавила Глюкоза.
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Певица Наталья Ионова, которая выступает под псевдонимом Глюкоза, перенесла операцию. Об этом артистка сообщила в своем instagram-аккаунте.
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