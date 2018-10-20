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Популярная певица Глюкоза была госпитализирована и перенесла операцию

21.10.2018 15:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Популярная певица Глюкоза была госпитализирована и перенесла операцию
Фото из открытых источников

Популярная певица Глюкоза была госпитализирована и перенесла операцию C кухни на эстраду. Певицы, за карьерой которых стояли богатые мужья
Глюкоза рассказала, что ее госпитализировали из-за боли в пальце на ноге: «Я долгое время не могла нормально ходить, было очень больно. Признаюсь, что из-за боли даже плакала», – поделилась с поклонниками артистка.

«Теперь я еще больше ценю состояние, когда ничего не болит! Порой мы воспринимаем свое здоровье как данность и считаем совсем другие вещи более важными. Но ведь без хорошего самочувствия мы не сможем достичь своих целей», – добавила Глюкоза.

 
 
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Певица Наталья Ионова, которая выступает под псевдонимом Глюкоза, перенесла операцию. Об этом артистка сообщила в своем instagram-аккаунте.
 
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