Популярная певица Глюкоза была госпитализирована и перенесла операцию

«Теперь я еще больше ценю состояние, когда ничего не болит! Порой мы воспринимаем свое здоровье как данность и считаем совсем другие вещи более важными. Но ведь без хорошего самочувствия мы не сможем достичь своих целей», – добавила Глюкоза.