|
Есть ли в политике место дружбе? Ответ Александра Лукашенко
Новости Беларуси. Чуть больше трех часов длился искренний и теплый диалог – именно так уже по окончанию встречи охарактеризовали общение с Президентом Беларуси гродненские студенты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Был вопрос о мужском и личном: есть ли в политике место дружбе?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А когда… Президент все-таки в большинстве своем действует по вашей воле. А вдруг у вас воля другая? Я обязан ее выполнять, а она не сходится с моим другом – какая тут дружба? Поэтому, наверное, это определение, этот термин не подходит к работе президентов.
Кстати, после встречи студентка, которая задала этот вопрос, совершенно неожиданно получила подарок от Президента. Подробности
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Чуть больше трех часов длился искренний и теплый диалог – именно так уже по окончанию встречи охарактеризовали общение с Президентом Беларуси...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)