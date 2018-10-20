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Есть ли в политике место дружбе? Ответ Александра Лукашенко

21.10.2018 21:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Чуть больше трех часов длился искренний и теплый диалог – именно так уже по окончанию встречи охарактеризовали общение с Президентом Беларуси гродненские студенты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Есть ли в политике место дружбе? Ответ Александра Лукашенко

Был вопрос о мужском и личном: есть ли в политике место дружбе?

Есть ли в политике место дружбе? Ответ Александра Лукашенко

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нет, я все-таки считаю, что это невозможно. Это не то, что человек отвечает за какой-то дом, за семью свою и другой человек, который ни за что не отвечает. Мы свободны, мы дружим, на нас мало воздействуют – нет миллионов за спиной людей, от которых ты тоже зависишь, и они от тебя. Это другое дело.

А когда… Президент все-таки в большинстве своем действует по вашей воле. А вдруг у вас воля другая? Я обязан ее выполнять, а она не сходится с моим другом – какая тут дружба? Поэтому, наверное, это определение, этот термин не подходит к работе президентов.

Кстати, после встречи студентка, которая задала этот вопрос, совершенно неожиданно получила подарок от Президента. Подробности здесь.

 
 
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Новости Беларуси. Чуть больше трех часов длился искренний и теплый диалог – именно так уже по окончанию встречи охарактеризовали общение с Президентом Беларуси...
 
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