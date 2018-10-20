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«Поставлю в рамочку»: студентка из Гродно получила подарок от Александра Лукашенко

21.10.2018 21:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Александра Радкович, которая во время диалога в Гродно задала Президенту Беларуси вопрос о дружбе в политике, уже по окончании встречи совершенно неожиданно получила в подарок президентскую ручку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Поставлю в рамочку»: студентка из Гродно получила подарок от Александра Лукашенко

Александра Радкович, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Очень торжественно было и очень приятно. Этот подарок, наверное, я поставлю просто в рамочку и буду хранить дома.

«Поставлю в рамочку»: студентка из Гродно получила подарок от Александра Лукашенко

– Вы уже успели ручку сами опробовать?

«Поставлю в рамочку»: студентка из Гродно получила подарок от Александра Лукашенко

– Если честно, мне еще не выпала такая возможность. Вот, только сейчас при вас я в первый раз пишу этой ручкой.

«Поставлю в рамочку»: студентка из Гродно получила подарок от Александра Лукашенко

Такие подарки становятся уже традицией. Аналогичный Александр Лукашенко сделал во время встречи с творческой молодежью весной. Что, в общем-то, символично подчеркивает важность таких диалогов.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Александра Радкович, которая во время диалога в Гродно задала Президенту Беларуси вопрос о дружбе в политике, уже по окончании встречи...
 
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