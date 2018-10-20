«Поставлю в рамочку»: студентка из Гродно получила подарок от Александра Лукашенко

Новости Беларуси. Александра Радкович, которая во время диалога в Гродно задала Президенту Беларуси вопрос о дружбе в политике , уже по окончании встречи совершенно неожиданно получила в подарок президентскую ручку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.





Александра Радкович, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Очень торжественно было и очень приятно. Этот подарок, наверное, я поставлю просто в рамочку и буду хранить дома.





– Вы уже успели ручку сами опробовать?





– Если честно, мне еще не выпала такая возможность. Вот, только сейчас при вас я в первый раз пишу этой ручкой.





Такие подарки становятся уже традицией. Аналогичный Александр Лукашенко сделал во время встречи с творческой молодежью весной. Что, в общем-то, символично подчеркивает важность таких диалогов.