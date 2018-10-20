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«Поставлю в рамочку»: студентка из Гродно получила подарок от Александра Лукашенко
Новости Беларуси. Александра Радкович, которая во время диалога в Гродно задала Президенту Беларуси
Александра Радкович, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
– Вы уже успели ручку сами опробовать?
– Если честно, мне еще не выпала такая возможность. Вот, только сейчас при вас я в первый раз пишу этой ручкой.
Такие подарки становятся уже традицией. Аналогичный Александр Лукашенко сделал во время встречи с творческой молодежью весной. Что, в общем-то, символично подчеркивает важность таких диалогов.
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Новости Беларуси. Александра Радкович, которая во время диалога в Гродно задала Президенту Беларуси вопрос о дружбе в политике, уже по окончании встречи...
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