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Несмотря на разрыв Русской православной церкви, Константинополь продолжает состоять в общении с ней
Новости Беларуси. В Минске состоялся Священный Синод Русской православной церкви, на котором было принято решение о полном разрыве евхаристических отношений с Константинопольским патриархатом – в ответ на решение Константинополя предоставить Украинской православной церкви автокефалию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В практическом плане разрыв евхаристических отношений означает, что станет невозможным совершение совместных богослужений, архиереи и священники не смогут участвовать в совершении совместных литургий, а миряне не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата.
Между тем, в пятницу пришло сообщение, что, несмотря на решение Русской православной церкви, Константинополь продолжает состоять в общении с ней.
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Новости Беларуси. В Минске состоялся Священный Синод Русской православной церкви, на котором было принято решение о полном разрыве евхаристических отношений с...
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