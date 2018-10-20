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Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? Об особенностях сбора и применения ягоды – репортаж СТВ

21.10.2018 20:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Клюква как полезная ягода и источник дохода: в стране в самом разгаре сезон сбора журавин, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для полешуков клюква – красное сокровище. На сборы идут целыми семьями. Такова традиция, которая приносит не только моральный, но и ощутимый материальный эффект.

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? Об особенностях сбора и применения ягоды – репортаж СТВ

На этой делянке или, как их здесь называют, «чеке» спрятаны несколько тонн красного золота. Хотя на первый взгляд так не скажешь.

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? Об особенностях сбора и применения ягоды – репортаж СТВ

Василий Куратник на плантации первый сезон, но уже понял: выгребать из зеленой кладези клюкву – дело трудоемкое. Неспроста та, которую собирают вручную, считается элитной.  

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? Об особенностях сбора и применения ягоды – репортаж СТВ

Василий Куратник, житель Пинска:
Чистая, отборная, без всяких там дефектов. Не то что после машин, где и переборка не такая тщательная, и там больше зелени, помятой больше.

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? Об особенностях сбора и применения ягоды – репортаж СТВ

Местные сборщики шутят, что кормят саму королеву Великобритании. И доля правды в этих словах есть – часть урожая фурами отправят на Туманный Альбион. А пока английская погода в Беларуси, на плантации с самого утра до сотни сезонных рабочих.

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? Об особенностях сбора и применения ягоды – репортаж СТВ

Татьяна Зубко, житель Пинска:
Собрала где-то 8 вёдер. Потратила, вот я приехала с 10, три часа с половиной.

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? Об особенностях сбора и применения ягоды – репортаж СТВ

А ведь ягоду необходимо еще просушить и перебрать – плюс 3 часа. В итоге – 70 копеек за килограмм. Сколько собрал – столько и заработал. Другой счет – не на ведра, а на тонны – в соседнем «чеке». С помощью техники по-прежнему собирают на порядок больше: 80 % всей ягоды.

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? Об особенностях сбора и применения ягоды – репортаж СТВ

Петр Бутрим, СТВ:
Так называемый «мокрый» сбор состоит из нескольких этапов. Сначала клюкву обмолачивают тракторами, которые идут прямо по затопленному участку. После ягода всплывает на поверхность воды, и только с этого момента начинается ручная работа. Все, что плавает здесь, необходимо стянуть в одно место.

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? Об особенностях сбора и применения ягоды – репортаж СТВ

По одному участку комбайн проходит несколько раз. Затем работать мужчинам приходится по колено, а местами и по пояс в воде. Поэтому важно управиться до наступления морозов.  

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? Об особенностях сбора и применения ягоды – репортаж СТВ

А вообще, этой осенью урожай садовой клюквы не радует. В период цветения весной ягода пострадала из-за дождей. Для сравнения: рекордный сбор три года назад – 650 тонн. В этом, при самом удачном раскладе, будет под 300. Благо, для постоянных покупателей хватит и этого. Белорусская клюква в странах ЕС имеет едва ли не самую лучшую репутацию.  

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? Об особенностях сбора и применения ягоды – репортаж СТВ

Василий Лягуский, директор ОАО «Полесские журавины»:
Ягода, которую мы продаем и в Англию, она у нас идет как экологически чистый продукт. И наша ягода лучше, по их же заверениям, чем та, которую они покупают из Канады и Америки.

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? Об особенностях сбора и применения ягоды – репортаж СТВ

Плантация клюквы на Полесье по-прежнему самая большая во всем восточном полушарии. Чтобы получить лучший урожай, время от времени «чеки» пересаживают. Предприятие развивается: ближайшей зимой здесь планируют открыть свой цех переработки ягоды, а пока снабжают другие.

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? Об особенностях сбора и применения ягоды – репортаж СТВ

«Аржаница» в Глубоком – единственное, которое делает из клюквы кондитерские изделия.

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? Об особенностях сбора и применения ягоды – репортаж СТВ

Василий Брилёнок, заместитель директора ОДО ПКФ «Аржаница»:
Для производства драже мы используем только свежую клюкву. Она богата витаминами и кислотой природной, аскорбиновой, бензойной. И очень полезна. А замороженную ягоду мы используем для производства дробленых ягод и сиропов натуральных.

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? Об особенностях сбора и применения ягоды – репортаж СТВ

За одну смену эта линия перерабатывает в драже 500 килограммов клюквы – в сахарной пудре, с какао-порошком или корицей. Сейчас разрабатывают и новую рецептуру – с имбирем. В Беларуси и России лакомство уже распробовали, на очереди Польша.

Василий Брилёнок:
Они производят консервацию из ягод. Но именно как кондитерское изделие, еще именно цельная клюква у нас, такого нет в Европе.

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? Об особенностях сбора и применения ягоды – репортаж СТВ

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? Об особенностях сбора и применения ягоды – репортаж СТВ

Особенно много по осени свежей клюквы и в белорусских ресторанах. Кисло-сладкие нотки дополнят вкус многих блюд, в том числе и мясных. А некоторые без целебной ягоды и вовсе сложно представить.

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? Об особенностях сбора и применения ягоды – репортаж СТВ

Иван Грини, шеф-повар ресторана:
Мы представляем, например, утку. Делаем с ризотто и соусом из клюквы. При приготовлении соуса добавляем нотку базилика. Он очень подчеркивает тонкость вкуса клюквы. И вот этот баланс кислоты и сладости настолько приятен, что ее можно есть как в сыром виде, так и в морсах, в разных других интерпретациях.

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? Об особенностях сбора и применения ягоды – репортаж СТВ

По общему объему производства садовой клюквы Беларусь сегодня опережают только США, Канада и Чили. Наша страна на лидирующих позициях мирового рынка журавин уже не первый год. Вот так маленькая ягода постепенно становятся новым кулинарным символом белорусов.

 
 
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Новости Беларуси. Клюква как полезная ягода и источник дохода: в стране в самом разгаре сезон сбора журавин, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для полешуков...
 
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