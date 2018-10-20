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Принципы гуманизма и конфиденциальности: рассказываем об особенностях Правил медицинской этики, вступивших в силу
Новости Беларуси. На неделе вступили в силу Правила медицинской этики и деонтологии, утвержденные Минздравом еще в августе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По сути, это совокупность норм и принципов поведения медиков и фармацевтов, которые они обязаны соблюдать при выполнении должностных обязанностей. Это в итоге должно привести к повышению доверия населения к системе здравоохранения.
Документ небольшой – на три страницы. Кому интересны подробности, Правила можно найти на Национальном правовом интернет-портале. Принципы гуманизма, милосердия, профессионализма, конфиденциальности, толерантности. Чем из этого всего не должен руководствоваться, например, журналист?
Озаботил другой вопрос: а не пора ли написать правила этики пациента? Ни в коей мере не закрывая глаза на очевидные огрехи в нашей системе здравоохранения, все-таки хочется напомнить, что здоровье начинается отнюдь не в стенах поликлиник или больниц.
4 главы и 15 пунктов. Постановление, утверждённое Минздравом, закрепляет принципы отношения медиков к пациентам и коллегам. К примеру, гуманизм, милосердие или толерантность.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Дмитрий Падуто, заместитель главного врача УЗ «39-я городская клиническая поликлиника»:
Здесь, в 39-й поликлинике Минска, надеются, что Правила помогут прежде всего молодым врачам выбрать нужную модель общения с пациентами. От которых в книге больше слов благодарности, чем жалоб.
Вероника Шибицкая, врач УЗ «39-я городская клиническая поликлиника»:
Дмитрий Боярович:
На проблемы в системе здравоохранения не раз обращал внимание Президент. На недавнем совещании Александр Лукашенко подверг критике действия Минздрава. Глава государства отметил: несмотря на успехи отечественной медицины, вопросов здесь не меньше.
Согласно социологическому исследованию, треть населения Беларуси недовольна работой медиков. Особенно в небольших городах (хотя еще 7 лет назад этот показатель был вдвое выше). Социологи отмечают: наша медицина переживает процесс «согласования ожиданий».
Виолетта Шухатович, руководитель Центра социологии культуры и социальной сферы Института социологии НАН Беларуси:
Впрочем, ожидания (прежде всего пациента от врача) согласованы не всегда. Ярче всего это иллюстрирует ситуация в экстренной медицине. Эти фельдшеры станции скорой помощи каждый день на выездах сталкиваются с предубеждённым отношением к себе.
Анна Медведева, фельдшер УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»:
Ольга Пивоварова, фельдшер УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»:
А порой отношение пациентов к врачам из моральной плоскости переходит в уголовную. К примеру, в Минске 60-летний мужчина, которого доставляли в больницу, избил девушку-фельдшера, когда та попыталась помешать ему выйти из реанимобиля на ходу.
Илья Босько, официальный представитель Следственного комитета Беларуси по Минску:
Интересно, что в отношении к коллегам врачи обязаны проявлять корректность, ответственность, пунктуальность. А вне больниц – оказывать медпомощь (если она необходима) в пределах своих возможностей.
Дарина Гулюта, юрист:
Как будет контролироваться соблюдение Правил – непонятно. Как и то, кому в итоге они помогут больше: врачу, пациенту, здравоохранению в целом? Ясно одно: насколько эффективным станет документ покажет время.
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Принципы гуманизма и конфиденциальности: рассказываем об особенностях Правил медицинской этики, вступивших в силу
Новости Беларуси. На неделе вступили в силу Правила медицинской этики и деонтологии, утвержденные Минздравом еще в августе, сообщили в программе «Неделя» на...
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