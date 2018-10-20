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Новые резиденты «Великого камня», строительство домов и экологические вопросы. Большое интервью с Кириллом Коротеевым
Новости Беларуси. Величие страны определяется в том числе и отношениями с партнерами. Беларусь и Китай – компактная Беларусь и огромный Китай – вышли на уровень доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Вместе мы возводим «Великий камень» – индустриальный парк нового поколения, узловую платформу экономического пояса Шелкового пути. Уже 38 резидентов, в проектах – высокотехнологичные производства и многомиллионные инвестиции.
Переходит ли количество резидентов в качество реализуемых ими проектов? Рассказал заместитель генерального директора управляющей компании Кирилл Коротеев.
Юлия Огнева, СТВ:
Кирилл Коротеев, первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка»:
Кроме того, если говорить об относительных показателях, то на сегодня мы освоили порядка 350 гектаров земли. Это стартовая зона первого этапа, и как раз таки в нее уже вложено около 380 миллионов долларов.
Если говорить о строительстве, то действительно порядка 10 проектов на сегодня находятся в стадии активного строительства. Из них самый главный – это «МАЗ-Вейчай», это компания «Рухтех», которая принадлежит холдингу IPG Photonics (Америка) и будет производить лазерное оборудование. Это Zoomlion – китайское производство механизированной техники. Это China Merchants, которые построили и реализовали первый этап и сейчас приступают ко второму этапу. То есть у нас уже идет активное строительство, и порядка 150 гектаров уже принадлежит резидентам и в активной зоне.
Юлия Огнева:
Кирилл Коротеев:
Кроме того, если говорить о таком тренде, который хотелось бы наметить и реализовать, – это проработка вопроса субпарков. Идея в том, чтобы не только мы как управляющая компания, но и иные управляющие компании, каким-то образом территориально организованные, продвигали идею и призывали свои предприятия инвестировать в парк. На сегодня провинция Сычуань более активно откликнулась. Этот вопрос тоже высокой степени готовности и проработки. Поэтому если этот процесс пойдет, то мы в ближайшее время получим новую компанию, которая может организовать субпарк в рамках нашего парка.
Мы как компания построили не только инженерную инфраструктуру и сдаем ее в аренду вместе с земельным участком, но и несколько производственных зданий. Эта тема пошла, и, соответственно, мы приняли решение развивать это направление. В настоящее время проектируем и в этом году даже приступим к строительству двух новых кварталов.
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Новые резиденты «Великого камня», строительство домов и экологические вопросы. Большое интервью с Кириллом Коротеевым
Новости Беларуси. Величие страны определяется в том числе и отношениями с партнерами. Беларусь и Китай – компактная Беларусь и огромный Китай – вышли на уровень...
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