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Жилье в парке «Великий камень»: когда и сколько построят, и как это будет выглядеть
Новости Беларуси. «Великий камень» – индустриальный парк нового поколения, узловую платформу экономического пояса Шелкового пути. Уже 38 резидентов, в проектах – высокотехнологичные производства и многомиллионные инвестиции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
О строительстве жилья в парке рассказал заместитель генерального директора управляющей компании Кирилл Коротеев.
Юлия Огнева, СТВ:
Кирилл Коротеев, первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка»:
Юлия Огнева:
Кирилл Коротеев:
Следующим шагом (уже проектируется) будет больница на территории парка. Проект уже фактически готов. Остались только какие-то определенные штрихи, и мы уже можем его продвигать в работу. Также по договоренности с китайской стороной планируется привлечь под его реализацию техническую помощь.
Мы сейчас разрабатываем в рамках первого этапа (напомню, первый этап – это 850 гектаров) порядка 25-30 гектаров жилья. Это где-то будет 120 тысяч квадратных метров жилой площади на выходе. Порядка 50, наверное, домов. Максимум шесть этажей, где-то и одноэтажные строения. Больше зеленых зон, минимум доступа автомобилей в саму зону застройки.
Юлия Огнева:
Кирилл Коротеев:
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Новости Беларуси. «Великий камень» – индустриальный парк нового поколения, узловую платформу экономического пояса Шелкового пути. Уже 38 резидентов, в проектах –...
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