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От элитных стройматериалов до наночернил. Чем готовится удивлять Украина на предстоящем Форуме регионов двух стран?
Новости Беларуси. Гомель готовится принять Форум регионов Беларуси и Украины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Провести мероприятие предложил Александр Лукашенко во время официального
Напомним, Форум регионов Беларуси и Украины пройдет 25-26 октября.
Анатолий Савченко, заместитель главного инженера компании по производству строительных материалов (Украина):
Клинкерный кирпич в Сумах производят уже 10 лет. Среди продукции предприятия помимо классических стеновых материалов клинкерная брусчатка и кирпичи лонг-формата длиной в полметра. Дорого и богато. Каждый второй клинкер, продаваемый в Беларуси, выходит именно из этих печей.
Дмитрий Калеми, руководитель службы экспорта компании по производству строительных материалов (Украина):
Клинкер – продукция премиум-сегмента. Основной потребитель – частные компании, занимающиеся коттеджным строительством. Не обойтись без таких материалов и при реконструкции исторического наследия.
Здесь готовы произвести уникальные форматы кирпича для стен древних белорусских замков и дворцов, как говорится, идентичные натуральным. Правда, используя при этом новейшие технологии.
Александр Добриян, СТВ:
Ещё одно незаурядное производство с эксклюзивной продукцией. В Беларуси она уже известна, хотя и довольно ограниченному кругу специалистов. В среднем цена на сумские электроды в 30 раз выше, чем на продукцию массового потребления.
Александр Добриян:
Сварка металла под водой – лишь зрелищная демонстрация возможностей. Здесь действительно производят электроды, способные варить всё, что угодно: от самых разнообразных легированных сталей и чугуна до меди и алюминия.
Наиболее распространенная сфера применения – атомная и тепловая энергетика, химическая и нефтегазовая отрасли. С участием в предстоящем форуме на предприятии связывают большие надежды.
Павел Погребной, директор предприятия по производству сварочных электродов (Украина):
Надеются на Форум регионов не только руководители отдельных предприятий. Из успеха каждого бизнес-проекта должен сложиться и общий большой успех: задача, поставленная перед правительствами двух государств, вполне конкретная – фактически удвоить товарооборот между странами уже в 2019 году. И, судя по всему, 8 миллиардов долларов – цифра вполне достижимая.
Константин Макаренко, президент Сумской торгово-промышленной палаты (Украины):
Готовятся к поездке в белорусский Гомель и в Сумском государственном университете. Один из ведущих ВУЗов Украины по международному рейтингу входит в 3 % лучших учебных заведений мира как университет с высокой исследовательской производительностью. Визитная карточка СумДУ – всемирно известная школа гермомеханики.
Сергей Гудков, заместитель проректора по научной работе Сумского государственного университета (Украина):
В университете развиваются десятки научных направлений: от разработки заменителей костной ткани для протезирования до наночернил, которыми на обычном бытовом принтере можно печатать гибкие платы для новейших гаджетов. Только в 2017 году на выполнении научных заказов университет заработал почти миллион долларов. В Гомель украинские учёные привезут около 60 инновационных разработок.
Анатолий Чёрноус, проректор по научной работе Сумского государственного университета (Украина):
В работе научно-образовательных секций I Форума регионов Беларуси и Украины примут участие более 100 представителей высшей школы из двух стран. Профильными министерствами планируется подписание целой программы о сотрудничестве в сфере образования. О чём ещё успеют договориться участники исторического Форума, станет известно совсем скоро.
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От элитных стройматериалов до наночернил. Чем готовится удивлять Украина на предстоящем Форуме регионов двух стран?
Новости Беларуси. Гомель готовится принять Форум регионов Беларуси и Украины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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