Синоптики предрекают на 23, 24 и 25 октябяр катаклизм в Бресте. К чему готовиться?

Знающие люди внимательно следят за ситуациях на метеорологических картах и за различными вариантами прогнозов. Пока всё говорит о том, что со вторника по четверг Брест ждут сильные, возможно проливные дожди, ветер и конечно довольно прохладная погодка.



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Так это или нет - узнаем совсем скоро, но на всякий случай корректируйте свои планы в соответствии с обстановкой. До минусовых температур и снега пока не дойдёт, но судя по всему польёт нас серьёзно.



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красными стрелками отмечено количество осадков... это много

Традиционно, не рекомендуем парковать автомобили в зоне вероятного падения предметов или деревьев.



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К слову, к началу следующей недели, судя по всему, потеплеет до летнего варианта.