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Синоптики предрекают на 23, 24 и 25 октябяр катаклизм в Бресте. К чему готовиться?

21.10.2018 21:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Знающие люди внимательно следят за ситуациях на метеорологических картах и за различными вариантами прогнозов. Пока всё говорит о том, что со вторника по четверг Брест ждут сильные, возможно проливные дожди, ветер и конечно довольно прохладная погодка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59930.php

Синоптики предрекают на 23, 24 и 25 октябяр катаклизм в Бресте. К чему готовиться?

Так это или нет - узнаем совсем скоро, но на всякий случай корректируйте свои планы в соответствии с обстановкой. До минусовых температур и снега пока не дойдёт, но судя по всему польёт нас серьёзно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59930.php

Синоптики предрекают на 23, 24 и 25 октябяр катаклизм в Бресте. К чему готовиться?

красными стрелками отмечено количество осадков... это много

Традиционно, не рекомендуем парковать автомобили в зоне вероятного падения предметов или деревьев.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59930.php

Синоптики предрекают на 23, 24 и 25 октябяр катаклизм в Бресте. К чему готовиться?

К слову, к началу следующей недели, судя по всему, потеплеет до летнего варианта.

 
Теги: Брест
 
 
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Знающие люди внимательно следят за ситуациях на метеорологических картах и за различными вариантами прогнозов. Пока всё говорит о том, что со вторника по четверг...
 
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