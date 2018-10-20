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Синоптики предрекают на 23, 24 и 25 октябяр катаклизм в Бресте. К чему готовиться?
21.10.2018 21:48 — Разное | Виртуальный Брест
Знающие люди внимательно следят за ситуациях на метеорологических картах и за различными вариантами прогнозов. Пока всё говорит о том, что со вторника по четверг Брест ждут сильные, возможно проливные дожди, ветер и конечно довольно прохладная погодка.
Так это или нет - узнаем совсем скоро, но на всякий случай корректируйте свои планы в соответствии с обстановкой. До минусовых температур и снега пока не дойдёт, но судя по всему польёт нас серьёзно.
красными стрелками отмечено количество осадков... это много
Традиционно, не рекомендуем парковать автомобили в зоне вероятного падения предметов или деревьев.
К слову, к началу следующей недели, судя по всему, потеплеет до летнего варианта.
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