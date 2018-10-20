Здесь тренируются около 800 ребят из футбольной школы «Неман»: показываем уникальный комплекс в Гродно

Новости Беларуси. Уникальный не только для Гродно, но и для всей Беларуси объект: футбольный манеж, который накрывает надутый купол, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.









Поле 110 метров в длину, 65 – в ширину (золотой стандарт).









В основном здесь тренируются около 800 ребят из футбольной школы «Неман».





А еще в Гродно есть построенный по такому же принципу ледовый каток.