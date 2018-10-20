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Здесь тренируются около 800 ребят из футбольной школы «Неман»: показываем уникальный комплекс в Гродно

21.10.2018 22:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Уникальный не только для Гродно, но и для всей Беларуси объект: футбольный манеж, который накрывает надутый купол, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Здесь тренируются около 800 ребят из футбольной школы «Неман»: показываем уникальный комплекс в Гродно

Здесь тренируются около 800 ребят из футбольной школы «Неман»: показываем уникальный комплекс в Гродно

Поле 110 метров в длину, 65 – в ширину (золотой стандарт).

Здесь тренируются около 800 ребят из футбольной школы «Неман»: показываем уникальный комплекс в Гродно

Здесь тренируются около 800 ребят из футбольной школы «Неман»: показываем уникальный комплекс в Гродно

В основном здесь тренируются около 800 ребят из футбольной школы «Неман».

Здесь тренируются около 800 ребят из футбольной школы «Неман»: показываем уникальный комплекс в Гродно

А еще в Гродно есть построенный по такому же принципу ледовый каток.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Уникальный не только для Гродно, но и для всей Беларуси объект: футбольный манеж, который накрывает надутый купол, сообщили в программе «Неделя»...
 
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