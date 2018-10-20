Посол РФ в Минске Бабич: Москва будет рассматривать любое нападение на Беларусь как нападение на Россию

Москва будет рассматривать любое нападение на Беларусь как нападение на Россию, заявил посол РФ в Минске Михаил Бабич.

"Очень важный момент, и для белорусских партнеров, и для тех, кто что-то замышляет, нападение на Беларусь, любое в военном плане, будет расценено как нападение на Россию", - заявил М.Бабич в эфире телеканала "Беларусь-1".

Таким образом он прокомментировал идею размещения в Польше постоянной военной базы США, так называемого "Форта Трампа".

Дипломат констатировал, что "конечно, это фактор тревожный (возможное размещение постоянной базы США - ИФ) и пренебрегать им нельзя". По его словам, в этой ситуации Беларусь и Россия реагируют адекватно обстановке.

"У нас с нашими белорусскими партнерами в этой части абсолютное взаимопонимание. У нас действует региональная группировка воинских сил, все компоненты которой необходимы как для обороны, так и для ответного удара", - продолжил М.Бабич.

"Точно ни для Польши, ни для сопредельных государств прибалтийских, где эти базы разворачиваются, ничего хорошего это противостояние не принесет", - добавил посол.

При этом дипломат подчеркнул, что "Беларусь в этом плане абсолютна защищена и может быть абсолютно спокойна".

"Мы Союзное государство, у нас союзнические отношения и здесь единая военная политика, которая гарантирует безопасность для наших граждан", - резюмировал он.