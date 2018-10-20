ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посол РФ в Минске Бабич: Москва будет рассматривать любое нападение на Беларусь как нападение на Россию

21.10.2018 22:27 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Москва будет рассматривать любое нападение на Беларусь как нападение на Россию, заявил посол РФ в Минске Михаил Бабич.

"Очень важный момент, и для белорусских партнеров, и для тех, кто что-то замышляет, нападение на Беларусь, любое в военном плане, будет расценено как нападение на Россию", - заявил М.Бабич в эфире телеканала "Беларусь-1".

Таким образом он прокомментировал идею размещения в Польше постоянной военной базы США, так называемого "Форта Трампа".

Дипломат констатировал, что "конечно, это фактор тревожный (возможное размещение постоянной базы США - ИФ) и пренебрегать им нельзя". По его словам, в этой ситуации Беларусь и Россия реагируют адекватно обстановке.

"У нас с нашими белорусскими партнерами в этой части абсолютное взаимопонимание. У нас действует региональная группировка воинских сил, все компоненты которой необходимы как для обороны, так и для ответного удара", - продолжил М.Бабич.

"Точно ни для Польши, ни для сопредельных государств прибалтийских, где эти базы разворачиваются, ничего хорошего это противостояние не принесет", - добавил посол.

При этом дипломат подчеркнул, что "Беларусь в этом плане абсолютна защищена и может быть абсолютно спокойна".

"Мы Союзное государство, у нас союзнические отношения и здесь единая военная политика, которая гарантирует безопасность для наших граждан", - резюмировал он.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 95
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Москва будет рассматривать любое нападение на Беларусь как нападение на Россию, заявил посол РФ в Минске Михаил Бабич. "Очень важный момент, и для белорусских...
 
Новости дня
Новости разные
 
Здесь тренируются около 800 ребят из футбольной школы «Неман»: показываем уникальный комплекс в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика