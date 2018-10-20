МВД Грузии обещает пресекать любые попытки потребления наркотиков, в том числе марихуаны, в общественных местах

Борьба с популяризацией и потреблением в Грузии наркотиков (включая марихуану) остается одним из главных приоритетов Министерства внутренних дел, говорится в заявлении, распространенном в воскресенье ведомством.

"Любые попытки потребления, популяризации и продажи наркотиков в общественных местах будут немедленно пресечены сотрудниками правоохранительных органов", - предупреждает МВД.

Именно этому служит подготовленный ведомством законопроект, находящийся на рассмотрении парламента, который устанавливает жесткие правовые рамки употребления марихуаны, говорится в заявлении.

В минувшую субботу оппозиционная партия "Новый политический центр-Гирчи" пыталась провести в центре Тбилиси "Фестиваль легализации конопли", на котором за противозаконные действия были задержаны 14 человек, в том числе кандидат в президенты Грузии Зураб Джапаридзе, являющийся одним из лидеров "Гирчи", а также председатель этой партии Яго Хвичия и другие ее члены и сторонники.

По информации ведомства, восемь из них, как и баллотирующийся в президенты, были доставлены в полицейский участок с целью проведения обыска, а шестеро участников так называемого "фестиваля" были задержаны по обвинениям в мелком хулиганстве и неподчинении требованиям полиции.

После того, как каждого из них детально обыскали и в течение нескольких часов допрашивали, почти все они, в том числе главный инициатор фестиваля З.Джапаридзе и другие члены партии были освобождены, за исключением двух лиц, у которых было изъято небольшое количество предположительно марихуаны, над чем сейчас ведется экспертиза.

МВД напоминает, что в связи с анонсированной партией "Гирчи" организации так называемого "фестиваля марихуаны" и в его рамках незаконного приобретения-хранения и реализации этого наркотического вещества уже несколько дней ведется следствие по частям 2 и 8 прима статьи 273 УК Грузии.

Как сообщалось ранее, в партии "Гирчи" праздновали свою победу 30 июля 2018 года, когда Конституционный суд Грузии удовлетворил их иск и упразднил единственное оставшееся на тот момент наказание за употребление марихуаны - административный штраф.

Но, несмотря на то, что КС практически легализовал курение "травки" в Грузии, власти все же решили ввести ограничения. 20 сентября парламент страны принял в первом чтении законопроект, в котором определены жесткие правовые рамки по максимальному ограничению и пресечению потребления марихуаны.

В парламент Грузии представлен также законопроект, предусматривающий легальную культивацию конопли на территории страны, ее переработку, а также экспорт марихуаны в медицинских и парфюмерно-косметических целях. Однако власти не собираются форсировать эту инициативу, считая, что она получила неправильную интерпретацию в обществе и требует дополнительных консультаций со всеми заинтересованными сторонами.