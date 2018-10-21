ОМОН и милиция задержали в Ждановичах более 90 человек

Рейдовую проверку провели сотрудники Центрального РУВД г.Минска и ОМОН ГУВД Мингорисполкома на территории торгового центра «Ждановичи».

Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома 21 октября.

Правоохранители выявляли лиц, которые нарушают общественный порядок, бродяг и попрошаек.

В результате операции было задержано 90 человек и составлено 42 административных протокола. 31 протокол – за распитие спиртных напитков, потребление наркотиков в общественном месте. Многих задержали за неповиновение требованиям должностных лиц, за мелкое хулиганство.

Отделом государственной автомобильной инспекции за совершение различного рода административных правонарушений к административной ответственности привлечен 71 участник дорожного движения.