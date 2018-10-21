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ОМОН и милиция задержали в Ждановичах более 90 человек
Рейдовую проверку провели сотрудники Центрального РУВД г.Минска и ОМОН ГУВД Мингорисполкома на территории торгового центра «Ждановичи».
Об этом
Правоохранители выявляли лиц, которые нарушают общественный порядок, бродяг и попрошаек.
В результате операции было задержано 90 человек и составлено 42 административных протокола. 31 протокол – за распитие спиртных напитков, потребление наркотиков в общественном месте. Многих задержали за неповиновение требованиям должностных лиц, за мелкое хулиганство.
Отделом государственной автомобильной инспекции за совершение различного рода административных правонарушений к административной ответственности привлечен 71 участник дорожного движения.
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Рейдовую проверку провели сотрудники Центрального РУВД г.Минска и ОМОН ГУВД Мингорисполкома на территории торгового центра «Ждановичи».
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