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ОМОН и милиция задержали в Ждановичах более 90 человек

21.10.2018 19:29 — Разное | БДГ  
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Рейдовую проверку провели сотрудники Центрального РУВД г.Минска и ОМОН ГУВД Мингорисполкома на территории торгового центра «Ждановичи».

Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома 21 октября.

Правоохранители выявляли лиц, которые нарушают общественный порядок, бродяг и попрошаек.

В результате операции было задержано 90 человек и составлено 42 административных протокола. 31 протокол – за распитие спиртных напитков, потребление наркотиков в общественном месте. Многих задержали за неповиновение требованиям должностных лиц, за мелкое хулиганство.

Отделом государственной автомобильной инспекции за совершение различного рода административных правонарушений к административной ответственности привлечен 71 участник дорожного движения.

 
Теги: Минск
 
 
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Рейдовую проверку провели сотрудники Центрального РУВД г.Минска и ОМОН ГУВД Мингорисполкома на территории торгового центра «Ждановичи».
 
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