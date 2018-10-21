Минск и Москва закрепили в балансах поставок продовольствия механизм контроля его качества - Бабич

Беларусь и Россия прописали в балансах поставок продовольствия механизм контроля его качества, заявил посол РФ в Минске Михаил Бабич.

"Мы нашли решение (в вопросе поставок белорусских продуктов на российский рынок - ИФ), которое устроило обе стороны. Были сформированы продовольственные балансы. Это традиционный инструмент, но балансы поставили во главу угла", - рассказал М.Бабич в эфире телеканала "Беларусь-1" в воскресенье.

Как отметил дипломат, в балансах определено, какие конкретно предприятия будут поставлять продукцию. Это, по его словам, самые современные белорусские предприятия. "И они (предприятия - ИФ) обеспечат доступ ко всем видам контроля с российской стороны", - подчеркнул посол.

"Это, с одной стороны даст то, что белорусские производители будут понимать, что при выполнении своих обязательств по качественным показателям у них есть гарантированный рынок сбыта, а российская (сторона) - что есть система контроля, которая позволит отследить (качество - ИФ) от входа сырья до выхода готовой продукции и поставки ее на российские полки", - пояснил М.Бабич.

По мнению дипломата, такой подход позволит уйти от темы необоснованных претензий к качеству белорусской продукции и "сама тема перестанет быть политической".

Как сообщалось, Минск и Москва подписали прогнозные балансы спроса и предложения по поставкам сельхозпродукции в середине октября.