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Под силу ли Беларуси новая индустриализация, после предыдущей, за 30 млрд долларов

21.10.2018 22:34 — Разное | UDF  
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Фото носит иллюстративный характер. Вадим Замировский, TUT.BY
Новая индустриализация регионов Беларуси — критически важное условие решения поставленной президентом задачи увеличения ВВП с 54 млрд долларов в 2017 году до 100 млрд долларов к 2025 году, пишет журнал «Финансы, учет, аудит».

При этом только на 100 ключевых проектов из предусмотренных планами 1740 потребуется 4 млрд долларов. Среди них — проекты по импортозамещению, а около 1200 — идеи, привязанные к специфике конкретных районов.

В топ-100 вошли проекты и предложения «потенциально мирового уровня». Наиболее перспективными признаны энергосберегающий и электрический транспорт, автокомпоненты; энергоэффективный «умный дом» и его оснащение; микробиология и медицина; фотоника; глубокая нефтехимия; интеллектуальное промышленное оборудование и инструменты; новые материалы.

Издание Минфина отмечает, что «откровенно бесперспективных территорий в Беларуси нет», а план новой индустриализации называет «картой возможностей для инвесторов, которая поможет им ответить на вопросы: куда вкладывать ресурсы и на каких условиях, где наиболее рационально размещать производства».

При этом эксперты отмечают, что внутренние ресурсы страны ограничены и возможности заимствования государства не бесконечны. В частности, до 2025 года Беларуси предстоит выплатить кредиторам 23,5 млрд долларов.

Кроме того, следует также учесть опыт модернизации 2011−2015 годов, когда, по данным НИЭИ Минэкономики, объем инвестиций в сектор сложился в размере свыше 30 млрд долларов. И хотя определенные результаты она принесла, «учитывая цену вопроса, ожидания от модернизации были гораздо большими». «В число технологичных лидеров мы выйти не смогли, а финансовые результаты ряда предприятий оставляют желать лучшего».

 
 
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При этом только на 100 ключевых проектов из предусмотренных планами 1740 потребуется 4 млрд долларов.
 
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