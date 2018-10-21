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Под силу ли Беларуси новая индустриализация, после предыдущей, за 30 млрд долларов
Фото носит иллюстративный характер. Вадим Замировский, TUT.BY
При этом только на 100 ключевых проектов из предусмотренных планами 1740 потребуется 4 млрд долларов. Среди них — проекты по импортозамещению, а около 1200 — идеи, привязанные к специфике конкретных районов.
В топ-100 вошли проекты и предложения «потенциально мирового уровня». Наиболее перспективными признаны энергосберегающий и электрический транспорт, автокомпоненты; энергоэффективный «умный дом» и его оснащение; микробиология и медицина; фотоника; глубокая нефтехимия; интеллектуальное промышленное оборудование и инструменты; новые материалы.
Издание Минфина отмечает, что «откровенно бесперспективных территорий в Беларуси нет», а план новой индустриализации называет «картой возможностей для инвесторов, которая поможет им ответить на вопросы: куда вкладывать ресурсы и на каких условиях, где наиболее рационально размещать производства».
При этом эксперты отмечают, что внутренние ресурсы страны ограничены и возможности заимствования государства не бесконечны. В частности, до 2025 года Беларуси предстоит выплатить кредиторам 23,5 млрд долларов.
Кроме того, следует также учесть опыт модернизации 2011−2015 годов, когда, по данным НИЭИ Минэкономики, объем инвестиций в сектор сложился в размере свыше 30 млрд долларов. И хотя определенные результаты она принесла, «учитывая цену вопроса, ожидания от модернизации были гораздо большими». «В число технологичных лидеров мы выйти не смогли, а финансовые результаты ряда предприятий оставляют желать лучшего».
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При этом только на 100 ключевых проектов из предусмотренных планами 1740 потребуется 4 млрд долларов.
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