Под силу ли Беларуси новая индустриализация, после предыдущей, за 30 млрд долларов



Фото носит иллюстративный характер. Вадим Замировский, TUT.BY

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При этом только на 100 ключевых проектов из предусмотренных планами 1740 потребуется 4 млрд долларов. Среди них — проекты по импортозамещению, а около 1200 — идеи, привязанные к специфике конкретных районов.В топ-100 вошли проекты и предложения. Наиболее перспективными признаны энергосберегающий и электрический транспорт, автокомпоненты; энергоэффективный «умный дом» и его оснащение; микробиология и медицина; фотоника; глубокая нефтехимия; интеллектуальное промышленное оборудование и инструменты; новые материалы.Издание Минфина отмечает, что, а план новой индустриализации называетПри этом эксперты отмечают, что внутренние ресурсы страны ограничены и возможности заимствования государства не бесконечны. В частности, до 2025 года Беларуси предстоит выплатить кредиторам 23,5 млрд долларов.Кроме того, следует также учесть опыт модернизации 2011−2015 годов, когда, по данным НИЭИ Минэкономики, объем инвестиций в сектор сложился в размере свыше 30 млрд долларов. И хотя определенные результаты она принесла,