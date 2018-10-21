ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подводим итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область

21.10.2018 23:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Каждый вот такой или любой другой построенный в стране социальный объект – это инфраструктура (читай, необходимость) для реализации самого главного – человеческого потенциала, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Подводим итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область

И чем раньше этот потенциал начать реализовывать, тем больший эффект можно получить. Особенно когда речь идет о молодежи. Мотивированные, образованные, активные молодые люди – это, по сути, стратегический ресурс развития любой страны.

Подводим итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область

Об этом сказал Президент на Всебелорусском народном собрании, выделив молодежь одним из ключевых приоритетов, наряду с сугубо экономическими реалиями: инвестициями, занятостью, экспортом, информатизацией. Потому что именно молодежи как самой активной и творческой части общества предстоит эти самые реалии воплощать в жизнь.

Александр Лукашенко – студентам ГрГУ: Добавляйте опыта и знаний каждый год, хотя бы понемножечку

А до встречи с гродненскими студентами Александру Лукашенко рассказали о социально-экономическом развитии Гродно и всего региона.

Подводим итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область

Все подробности в видеоматериале Алены Сыровой.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Каждый вот такой или любой другой построенный в стране социальный объект – это инфраструктура (читай, необходимость) для реализации самого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Председатель БСК Юлия Комлева: Фигурное катание на коньках может стать одним из популярных видов спорта в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2018
Лоевский край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика