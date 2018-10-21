Пособия на детей способствуют риску отложенной бедности





Пособия на детей не могут решить проблему бедности: когда дети подрастают и выходят из «возраста пособий», семьи с такими детьми оказываются в зоне риска.

В последние два года отмечается рост экономики, в том числе реальных доходов. При этом уровень бедности в Беларуси на фоне преодоления последствий экономического спада все равно остается высоким.

По данным авторов исследования ИПМ, наиболее остро проблема бедности стоит в Беларуси в семьях с детьми. Так, уровень бедности среди детей в первом квартале 2018 года составил 10,7%, в основном из-за бедности среди многодетных семей.

Наибольший риск бедности, по словам экономиста Исследовательского центра ИПМ Глеба Шимановича, сконцентрирован у детей в возрасте с 6 до 10 лет. Причем проблема роста бедности среди детей в школьном возрасте характерна только для сельской местности.

Исследователь отмечает, что финансовую ситуацию в семьях с детьми улучшили пособия. Благодаря эффективности детских пособий в возрасте от 0 до 3 лет, в этой возрастной группе самый низкий риск бедности.

Распределение бюджета

Если же посмотреть на государственное финансирование для детей, видно, что расходы в Беларуси на образование, здравоохранение, социальную помощь и пособия в прошлом году составили почти 14% ВВП.

«Но нужно понимать, что не все эти расходы напрямую связаны с детьми. Если все расходы по образованию можно отнести на детей и подростков, то госрасходы по здравоохранению и социальной помощи направлены на все население», – пояснила академический директор Центра экономических исследований BEROC Екатерина Борнукова.

Как рассказала эксперт, исходя из проведенного анализа по методологии Стремления и Равенства (CEQ), видно, что фискальная система Беларуси очень успешно перераспределяет ресурсы и снижает неравенство. Прямые трансферты и налоги снижают бедность в стране на 16,8%.

«То есть без прямых трансфертов бедность у нас была бы намного выше. То же самое касается и неравенства. Прямые налоги и трансферты, а это налог на доходы населения, пенсии, пособия – все это снижает неравенство в стране на 14 пунктов индекса Джини. Самый большой вклад в эти снижения вносят пенсии и пособия», – отметила Екатерина Борнукова.

«Что касаемо пособий, здесь виден очень четкий тренд: они направляются в первую очередь в семьи с детьми в возрасте от 0 до 2 лет», – сказала Борнукова. По данным Министерства труда и социальной защиты, в 2017 году удалось обеспечить пособием 95% таких семей.

Однако, чем взрослее дети, тем меньше государственной поддержки они получают. На детей всех возрастов до 17 лет приходится только 30,4% пособий. Это говорит о том, около 85% детских пособий направляется на возрастную группу до двух лет.

«Что касаемо образования, расходы на него увеличиваются с возрастом ребенка достаточно серьезно. Резко увеличиваются они, когда ребенок идет в сад, продолжают расти, когда ребенок идет в начальную школу и серьезно растут в средней школе», – заметила Екатерина Борнукова.

«Что получается? Если мы сложим все госрасходы и отнимем налоги, получается, что система госфинансов помогает детям от 0 до 2 лет в основном за счет монетарных трансфертов в виде пособий, – сказала эксперт. – Баланс детей дошкольного и младшего школьного возраста по сути на нуле. Их домохозяйства получают от государства столько, сколько и платят».

«Дети после 10 лет также получают положительные трансферты, в основном за счет образования, это можно сказать такой трансферт в натуральной форме, – отметила Екатерина Борнукова. – Но поскольку трансферты в виде образования мы в монетарные доходы не заносим, монетарная бедность среди таких детей высокая».

Как образование связано с риском бедности?

Как заметил в свою очередь Глеб Шиманович, из последних исследований видно, что в нашей стране нарастают вызовы к системе образования из-за проблем с детской бедностью.

«То есть образование непосредственным образом влияет на риск бедности. Нужно понимать, что хорошее образование служит гарантом нормально оплачиваемой работы, которая позволяет вывести людей из малообеспеченной группы в более обеспеченные», – отметил он.

По словам экономиста, люди с высшим образованием почти не сталкиваются с риском абсолютной бедности. В то время как люди со средним специальным, профессиональным образованием связаны с высоким риском бедности.

«И этот риск значительно вырос в условиях кризиса», – заключил Глеб Шиманович.