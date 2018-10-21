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Найден лёгкий способ борьбы с осенней депрессией

22.10.2018 06:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Недавние исследования учёных доказали, что шопинг является отличным средством для борьбы с депрессией. Правда, ходить по магазинам тоже нужно с умом. Эйфория от нового приобретения длится недолго. За ней наступает сожаление о потраченных деньгах. Так что же делать? Как вылечить осеннюю депрессию с помощью шопинготерапии без угрызений совести?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59854.php

Найден лёгкий способ борьбы с осенней депрессией

Мы знаем ответ! Нужно покупать только полезные вещи. Поступая так, вы получаете выброс гормона радости в момент совершения покупки и потом наслаждаетесь удобной и функциональной вещью. А если ещё удалось приобрести товар выгодно, то это двойное удовольствие.

Магазины товаров для дома «FOROOM» спешат порадовать своих покупателей скидками и акциями. Осенняя депрессия точно не устоит перед нашими ценами!

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Найден лёгкий способ борьбы с осенней депрессией

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59854.php

Найден лёгкий способ борьбы с осенней депрессией

Акции в сети магазинов «FOROOM» обновляются каждый месяц. Если вы хотите купить что-то определённое из посуды для сервировки, кухонных аксессуаров, посуды для приготовления пищи, товаров для хозяйства или предметов для декора и интерьера, следите за обновлением информации на нашем сайте. Быть может именно та вещь, о которой вы давно мечтали, будет в списке товаров по сниженным ценам в следующем месяце.
Поднимать настроение вместе с «FOROOM» выгодно! Ждём вас за порцией хорошего настроения по адресам:

г. Брест, ул. Московская, 273 В, ТЦ "INTERSPAR", 2-й этаж
Время работы: 
пн-вс 10.00-21.00

Тел.: (0162) 28-59-85

г. Брест, ул. Махновича, 6, ТЦ "Варшавский", 2-й этаж
Время работы: 
пн-вс 10.00-21.00

Тел.: (0162) 25-82-57

г. Брест, ул. Советская, 16, ТЦ "Детский мир", 2-й этаж
пн-вс 10.00-20.00

Тел.: (0162) 20-95-36

 
Теги: Брест
 
 
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Недавние исследования учёных доказали, что шопинг является отличным средством для борьбы с депрессией. Правда, ходить по магазинам тоже нужно с умом. Эйфория от...
 
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