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Найден лёгкий способ борьбы с осенней депрессией
22.10.2018 06:38 — Разное | Виртуальный Брест
Недавние исследования учёных доказали, что шопинг является отличным средством для борьбы с депрессией. Правда, ходить по магазинам тоже нужно с умом. Эйфория от нового приобретения длится недолго. За ней наступает сожаление о потраченных деньгах. Так что же делать? Как вылечить осеннюю депрессию с помощью шопинготерапии без угрызений совести?
Мы знаем ответ! Нужно покупать только полезные вещи. Поступая так, вы получаете выброс гормона радости в момент совершения покупки и потом наслаждаетесь удобной и функциональной вещью. А если ещё удалось приобрести товар выгодно, то это двойное удовольствие.
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