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Прогноз по курсам валют: доллар еще немного снизится
– Основная тенденция минувшей недели – укрепление белорусского рубля, причем он укрепился сразу к трем иностранным валютам, входящим в состав валютной корзины. Все это происходило на фоне достаточно заметных движений на внешних рынках, в частности, из внешних факторов в первую очередь можно отметить ослабление евро к доллару с 1,16 до 1,1440, или на 1,3%.
Кроме того, на минувшей неделе укреплялся российский рубль.
К белорусскому рублю российский рубль подешевел на 0,41%, доллар подешевел за неделю на 0,66%, евро и вовсе упал на 2%.
В результате стоимость валютной корзины снизилась на 0,8% – на такую величину укрепился белорусский рубль.
На следующей неделе я ожидаю дальнейшего укрепления белорусского рубля. Одним из факторов будет начало налоговой недели, где будут платиться
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Какие факторы будут оказывать влияние на курсы валют в белорусских обменниках на этой неделе?
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