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Прогноз по курсам валют: доллар еще немного снизится

22.10.2018 05:31 — Разное | Myfin  
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Прогноз по курсам валют: доллар еще немного снизится
фото: Myfin.by

Прогноз по курсам валют: доллар еще немного снизится

Основная тенденция минувшей недели – укрепление белорусского рубля, причем он укрепился сразу к трем иностранным валютам, входящим в состав валютной корзины. Все это происходило на фоне достаточно заметных движений на внешних рынках, в частности, из внешних факторов в первую очередь можно отметить ослабление евро к доллару с 1,16 до 1,1440, или на 1,3%.

Кроме того, на минувшей неделе укреплялся российский рубль. Доллар подешевел к российскому рублю на 0,3%, евро снизился к российскому рублю на 1,6%. Тем не менее, белорусский рубль укрепился даже к выросшему российскому рублю.

К белорусскому рублю российский рубль подешевел на 0,41%, доллар подешевел за неделю на 0,66%, евро и вовсе упал на 2%.

В результате стоимость валютной корзины снизилась на 0,8% – на такую величину укрепился белорусский рубль.

На следующей неделе я ожидаю дальнейшего укрепления белорусского рубля. Одним из факторов будет начало налоговой недели, где будут платиться налоги не только за месяц, но и за прошлый квартал. В связи с этим экспортеры будут испытывать дополнительную потребность в рублях и, вероятнее всего, будут дополнительно продавать валютную выручку.

 
 
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Какие факторы будут оказывать влияние на курсы валют в белорусских обменниках на этой неделе?
 
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