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Первый такой! МАЗ выпустил автобус-гармошку с "толкающим" приводом

22.10.2018 07:12 — Разное | Tut.by  
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Минский автомобильный завод выпустил первый автобус особо большой вместимости с «толкающим» приводом и новейшим узлом сочленения от компании Hubner, который еще не использовался в мире. Первенец будет представлен на международном автобусном салоне Busworld, который пройдет в Москве с 23 по 25 октября.


Фото: МАЗ

МАЗ 216 станет первым сочлененным белорусским автобусом с заднемоторной компоновкой. Силовой привод будет находиться не в головной, а в хвостовой части «гармошки». В результате инженеры сделали тихий и просторный салон, предоставив больше свободного места пассажирам, в том числе матерям с детьми и маломобильным группам населения. Новый автобус сделан полностью низкопольным — высота ступеньки над уровнем дороги составляет 34 см, а при использовании клиренса — 27 см.

Среди отличий — уникальный узел сочленения 24.2 немецкой фирмы Hubner, который выгодно отличается от серийной версии 19.5. Впервые его опробуют как раз на белорусском автобусе.


Фото: МАЗ

Автобус «растянулся» в длину на 18 м при ширине в 2,55 м и высоте в 3,1 м. Максимальная полная масса достигает 28 тонн. Автобус оснастят 326-сильным двигателем от Mercedes (Daimler AG OM 926) класса Евро-5 и автоматической коробкой передач Allison (T375w/Ret). Предельная скорость ограничена на отметке 85 км/ч. Кстати, для стран Евросоюза автобусы будут комплектовать моторами класса Евро-6. Топливный бак рассчитан на 300 литров, но по желанию его расширят до 400 литров и перенесут в задний свес 1-ой секции.

Новинка относится к категории автобусов особо большой вместимости. Внутри предусмотрено 40 брендированных сидений, а всего же в салоне поместится около 170 человек. Предназначен автобус для использования в городских условиях — на наиболее оживленных маршрутах. Конфигурацию салона можно менять в зависимости от пожеланий заказчика. Внутри предусмотрен мощный кондиционер с функцией обогрева.








Новый автобус изготовлен всего за полгода. Работы стартовали еще весной в Дзержинске, где был сварен каркас, а окончательная сборка осуществлялась в цехах Минского автозавода. Первый экземпляр символично раскрашен в цвета Европейских игр в Минске, во время которых пассажиров будут перевозить именно автобусы МАЗ.

Новый автобус планируется поставлять в крупные города стран ЕАЭС и дальнего зарубежья. На автобус с «толкающим» приводом также существует спрос в Польше и Эстонии, интересуются им и в Сербии.







«Сочлененный автобус с „толкающим“ приводом — одна из самых долгожданных новинок МАЗ, которая значительно расширяет наши возможности. В частности, в Европе наиболее распространена пассажирская автотехника именно с такой схемой. Так что теперь развитие автобусной автотехники в Беларуси будет вестись по нескольким направлениям — как с „тянущим“, так и „толкающим“ приводом, что позволяет нам увеличить свое присутствие на зарубежных рынках», — отметили в ОАО «МАЗ».

Автобус МАЗ с «толкающим» приводом впервые покажут на международной выставке Busworld. Автобусный салон пройдет в Москве с 23 по 25 октября. В нем примут участие 84 компании из 14 стран мира — от производителей автобусов и электробусов до разработчиков систем навигации.

 
Теги: Минск
 
 
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Минский автомобильный завод выпустил первый автобус особо большой вместимости с "толкающим" приводом и новейшим узлом сочленения от компании Hubner, который еще не...
 
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