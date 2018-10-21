|
В редакции газеты «Лоеўскі край» состоится горячая линия.
22.10.2018 — Разное | Лоевский край
24 октября с 10.00 до 11.00 в ГУ «Редакция газеты «Лоеўскі край» по телефону: 5-30-65 состоится горячая линия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 октября с 10.00 до 11.00 в ГУ «Редакция газеты «Лоеўскі край» по телефону: 5-30-65 состоится горячая линия. На вопросы лоевчан и жителей района ответят управляющий...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)