Стало известно, какой белорусский город признали лучшим для бизнеса





Церемония награждения лучшего для развития предпринимательства города, района и области прошла 19 октября в Минске.

В Республиканской конфедерации предпринимательства сообщили, что конкурс проходит 11 год подряд.

В этом году победителем в номинации «Лучший город для бизнеса Беларуси-2018» стал город Барановичи.

Лучшим районом в Брестской области для бизнеса Беларуси – 2018 признан Барановичский район.

Победителем в номинации и лучшим областным городом стал Гомель, среди областей пальма первенства досталась Минской области.

При выборе победителей экспертное жюри, в состав которого входили ведущие белорусские экономисты, чиновники и бизнес-ассоциации, оценивало количество действующих субъектов хозяйствования, собираемые налоги, удельный вес новых рабочих мест, темп прироста этих показателей и т.д.

Белновости.