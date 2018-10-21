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Стало известно, какой белорусский город признали лучшим для бизнеса

22.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Стало известно, какой белорусский город признали лучшим для бизнеса

Церемония награждения лучшего для развития предпринимательства города, района и области прошла 19 октября в Минске.

 

 

 

 

 

 

 

В Республиканской конфедерации предпринимательства сообщили, что конкурс проходит 11 год подряд.

В этом году победителем в номинации «Лучший город для бизнеса Беларуси-2018» стал город Барановичи.

Лучшим районом в Брестской области для бизнеса Беларуси – 2018 признан Барановичский район.

Победителем в номинации и лучшим областным городом стал Гомель, среди областей пальма первенства досталась Минской области.

При выборе победителей экспертное жюри, в состав которого входили ведущие белорусские экономисты, чиновники и бизнес-ассоциации, оценивало количество действующих субъектов хозяйствования, собираемые налоги, удельный вес новых рабочих мест, темп прироста этих показателей и т.д.

 

Белновости.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Церемония награждения лучшего для развития предпринимательства города, района и области прошла 19 октября в Минске.
 
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