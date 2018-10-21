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Арина Соболенко поднялась на 12-е место в рейтинге WTA

22.10.2018 08:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Арина Соболенко поднялась на 12-е место в рейтинге WTA
Фото из открытых источников

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) теннисистка Арина Соболенко поднялась на три строки и заняла 12-е место.

Отметим, в ноябре в Китае состоится турнир WTA Elite Trophy, в котором примут участие 11 лучших теннисисток, не пробившихся в Итоговый турнир.

Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович в рейтинге заняла 30-е место.

Еще одна представительница нашей страны Виктория Азаренко расположилась на 53-м месте, Вера Лапко – на 64-м.

Топ-5 лучших теннисисток планеты составили:

  • Симона Халеп (Румыния),
  • Анжелика Кербер (Германия),
  • Каролин Возняцки (Дания),
  • Наоми Осака (Япония),
  • Петра Квитова (Чехия).

Арина Соболенко поднялась на 12-е место в рейтинге WTA
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