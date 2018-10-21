Арина Соболенко поднялась на 12-е место в рейтинге WTA

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) теннисистка Арина Соболенко поднялась на три строки и заняла 12-е место.

Отметим, в ноябре в Китае состоится турнир WTA Elite Trophy, в котором примут участие 11 лучших теннисисток, не пробившихся в Итоговый турнир.

Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович в рейтинге заняла 30-е место.

Еще одна представительница нашей страны Виктория Азаренко расположилась на 53-м месте, Вера Лапко – на 64-м.

Топ-5 лучших теннисисток планеты составили:

Симона Халеп (Румыния),

Анжелика Кербер (Германия),

Каролин Возняцки (Дания),

Наоми Осака (Япония),

Петра Квитова (Чехия).