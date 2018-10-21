Арина Соболенко поднялась на 12-е место в рейтинге WTA

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) теннисистка Арина Соболенко поднялась на три строки и заняла 12-е место.
Отметим, в ноябре в Китае состоится турнир WTA Elite Trophy, в котором примут участие 11 лучших теннисисток, не пробившихся в Итоговый турнир.
Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович в рейтинге заняла 30-е место.
Еще одна представительница нашей страны Виктория Азаренко расположилась на 53-м месте, Вера Лапко – на 64-м.
Топ-5 лучших теннисисток планеты составили:
- Симона Халеп (Румыния),
- Анжелика Кербер (Германия),
- Каролин Возняцки (Дания),
- Наоми Осака (Япония),
- Петра Квитова (Чехия).