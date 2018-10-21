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"Не надо делать зверей и отбросы общества". Капитан сборной Беларуси - о Кокорине и Мамаеве
Капитан «Краснодара» и сборной Беларуси Александр Мартынович считает, что его партнера по команде Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина не нужно ограждать от общества из-за участия в двух драках, в ходе которых пострадали московский чиновник Минпромторга
— Пользуясь случаем, хочу сказать, что ребята оступились, сделали большую ошибку. Безусловно, их надо за это наказать, но не надо делать из них каких-то зверей и отбросы общества. Никто не пишет, как много они помогали людям, детским домам, нуждающимся семьям. Хочется, чтобы к этому делу отнеслись справедливо. Не нужно ограждать их от общества, потому что, на мой взгляд, они еще много смогут сделать полезного и для страны, и для футбола в частности, — передает слова Мартыновича корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
Тверской суд Москвы 11 октября
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Александр Мартынович считает, что Павла Мамаева и Александра Кокорина не нужно ограждать от общества из-за участия в двух драках.
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