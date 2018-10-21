Как решиться на перемены и избавиться от того, что делает вас несчастливым

Если вам надоело жаловаться на обстоятельства, нелюбимую работу или несчастливые отношения, начните менять жизнь с самого себя, советует колумнист и лайф-коуч из Нью-Йорка Сьюзи Мур. На Greatist она опубликовала несколько простых советов, как признать свои «косяки» и начать дышать полной грудью.



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Действуйте и обращайте внимание на знаки

По какому поводу вы сокрушаетесь прямо сейчас? Из-за того, что у вас мало денег, неидеальная фигура или странные приятели?

Не жалуйтесь, а действуйте. Попробуйте освоить новые навыки или заведите разговор о повышении — это шанс увеличить доходы.

Если вы не так стройны, как хотели бы, то наконец признайтесь себе: никто, кроме вас самих, не контролирует, как часто вы обуваете кроссовки и выходите на пробежку.

Если вы устали от друзей «с приветом», кто, как не вы, должен озаботиться поисками новых приятелей или поговорить начистоту со старыми?

Однажды я высказала свои претензии подруге, которая регулярно опаздывала на наши встречи на 20−25 минут. Пока она где-то пропадала, я сидела в баре и в одиночестве скучала. Но в определенный момент решилась и тактично отметила: конечно, все могут задерживаться, но не каждый же раз! С тех пор подруга почти не опаздывает и признается, что сама гордится этим фактом.

Обращайте внимание на знаки до того, как ситуация выйдет из-под контроля. Подсказки могут быть повсюду. Например, задумайтесь, каких перемен требует скудный баланс на банковской карте или джинсы, которые вдруг стали слишком узкими.

Помните, как важно начинать с себя

В следующий раз, когда вам захочется пожаловаться, задумайтесь над самой формулировкой. Насколько продуктивнее сказать «я бы хотела стать интересным собеседником» вместо фразы «люди постоянно ругают меня из-за того, что я их перебиваю, но я такая, какая есть».

Давайте представим, что вы не умеете готовить (это и моя проблема тоже!). Я все время жаловалась в духе «готовка утомительна», «ингредиенты стоят слишком дорого» или «как же раздражительно в конце рабочего дня думать, что бы съесть».



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Вместо всех этих фразочек лучше сказать:

— Я могу освоить парочку рецептов. Ого, кажется, это не так сложно, как я думала!

Когда мы начинаем предложение с «я», то побуждаем себя действовать, а не пассивно сокрушаться над очередной неудачей. Вы как будто наделяете себя силой и властью что-то изменить.

Осмельтесь взять ответственность за свою жизнь

Конечно, когда вы признаете, что это был ваш «косяк», а не чей-либо еще, это вряд ли поднимет настроение и исправит ситуацию. Но умение брать ответственность на себя — признак зрелого человека.

Будьте честны с собой. Когда что-то случается, возьмите паузу и успокойтесь. Не спешите искать виноватых или доказывать другим свою правоту. Все ответы и подсказки внутри. Прислушайтесь к себе и не растрачивайте энергию зря.

Не бойтесь пустоты

Не пугайтесь, если после расставания с человеком или иллюзиями появляется пустота. Она освобождает пространство для новых встреч и возможностей. Мы же не приходим в ужас, когда деревья сбрасывают листву, потому что знаем — весной появятся новые листья. Дерево не умирает, а просто проходит этап обновления. Наш организм тоже в этом нуждается.

Запомните простую вещь: самая большая ошибка — думать, что кто-то другой, а не мы, влияет на происходящее в нашей жизни.